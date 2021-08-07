Трагедия для Украины: что происходит на Олимпиаде 7 августа: все подробности онлайн

На Олимпийских играх в Токио в субботу, 7 августа, проходит 15-й соревновательный день. Спортсмены со всего мира разыгрывают 34 комплекта наград. Украина имеет шансы на 11 наград.

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День для нашей страны началась с серебряной медали. Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали вторыми на дистанции в 500 метров.

Видео дня

Сборная США по баскетболу выиграла "золото", одолев в финале команду Франции (87:82). У победителей самым результативным стал Кевин Дюрант (29 очков). Лучшим в составе Франции стал Эван Фурнье (19 пунктов)

Сборная Украины по художественной гимнастике в составе Мариола Боднарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская.квалифицировалась в финал. Наши соотечественницы в квалификации набрали 2,700 баллов, заняв 6-е место.

Украинский боксер средней весовой категории Александр Хижняк драматично проиграл бразильцу Хеберту Соузе. 26-летний полтавчанин лидировал в первых двух раундах, но в третьем случилась настоящая трагедия. Украинец пропустил левый боковой и был нокаутирован.

Напомним, что на момент публикации новости у нашей страны 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). В субботу, 7 августа, по награде взяли каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и боксер Александр Хижняк.