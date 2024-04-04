'Реальная мразь. Во время войны': чемпионка ОИ из РФ обрушилась с оскорблениями на президента МОК

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе набросилась с оскорблениями на президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Приспешница режима диктатора Владимира Путина обвинила функционера в сговоре с Украиной против спортсменов из РФ.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках обозвала Баха мразью и добавила, что никогда не пожмет руку немецкому экс-фехтовальщику. Также россиянка упрекнула главу МОК в том, что его отец участвовал во Второй мировой войне.

"Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Ни для кого не секрет, что во время войны его папа стрелял в русских (известно, что Андреас Бах был пленен советской армией, затем вернулся домой и умер в 1968 году. – Ред.). Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку", – сказала Вяльбе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Баха и обвинил МОК в "узурпации права на спорт". А олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!