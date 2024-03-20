Раскрыты подробности смерти бойфренда Соболенко, который был чемпионом России и выбросился из окна

Бывшая жена Константина Кольцова Юлия Михайлова рассказала об обстоятельствах его смерти. 18 марта 42-летний ассистент тренера российского клуба "Салават Юлаев" прилетел во Флориду, чтобы поддержать первую ракетку Беларуси Арину Соболенко во время престижного турнира в Майями. Однако затем, по информации американской полиции, выпрыгнул из окна 23-го этажа 5-звездочного отеля.

Михайлова сообщила, что следствие взяло материалы на токсикологические анализы, при этом все результаты будут готовы в течение месяца. У полиции остался также телефон и ноутбук Константина – до завершения расследования.

"Мое мнение - это несчастный случай. У нас остался старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли и удалось открыть некоторые письма. У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни. Всякое, конечно, может в голове стрельнуть, но трагедии ничего не предвещало", - сказала экс-супруга тренера.

Михайлова предполагает, что всему виной стал алкоголь.

"Скорее всего, Константин был очень пьян. К сожалению, хоккеисты порой грешат этим. В номере, где останавливался Константин, нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там был балкон с видом на океан. Вероятно, Константин не уследил за своими действиями, – цитирует Юлию Михайлову "Зеркало".

Константин Кольцов выступал за "Салават" с 2006 по 2012 год. В 2008-м он выиграл чемпионат России, а в 2011-м – Кубок Гагарина.

В Беларуси Кольцов поиграл за "Юность" и минское "Динамо". Также провел 3 сезона в Северной Америке, где выступал за "Питтсбург".

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