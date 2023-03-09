Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова была высмеяна российскими болельщиками за ее комментарий по ситуации с дисквалификацией Ирины Винер. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) была отстранена от международных турниров сроком на два года.

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Международная федерация гимнастики признала Винер виновной в нарушении этики после поражения российской сборной по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта. Не одной только его ветки, это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта", – цитирует Захарову "Р-Спорт".

В ответ российские болельщики назвали Захарову "пьянью".

Юзеры не смогли сдержаться в эпитетах, комментируя выступление своего дипломата.

"Наша песня хороша - начинай сначала... Бред сивой кобылы, уж извините...", "Как смешно друг дружку покрывают эти собутыльники", - пишут болельщики.

Пользователи отмечают, что наказание за грязный язык традиционно выдается за всемирный заговор против российского спорта.

"Да еще ни много ни мало как "элемент разрушения мирового спорта". Как там Бышовец когда-то говорил про "нет предела человеческой мерзости", "Смешно слушать от этой особи о посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта", – говорится в комментариях.

Напомним, на турнире Россия впервые за 25 лет осталась без "золота" в художественной гимнастике.

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