''Пудель Путина'': главу МОК, вернувшего россиян на турниры, обвиняли в коррупции, работе на РФ и лицемерии

После ряда скандальных заявлений по российским и белорусским спортсменам, которые не должны страдать из-за решения своих политиков напасть на Украину и не могут быть изолированы только на основе паспорта, 28 марта президент МОК Томас Бах рекомендовал вернуть представителей РФ и РБ на международные турниры, чем вызвал море критики во всех развитых странах. Но те же немецкие журналисты не были удивлены, ведь еще в 2016 году назвали Баха "пуделем Путина".

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В свете постыдных для военного времени высказываний и решений главы Международного олимпийского комитета и слишком мягкой позиции по отношению к странам-агрессорам РФ и РБ OBOZREVATEL решил вспомнить скандалы с участием бывшего фехтовальщика из Германии и реверансы Баха перед Россией и Путиным.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В СОЧИ. Не секрет, что страна-террорист РФ, как и ранее СССР, использует международный спорт для демонстрации своей силы и превосходства над "загнивающим Западом". Настоящим триумфом для россиян должна была стать зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, которую из-за нарушений прав человека Кремлем бойкотировали ряд ведущих мировых политиков и глав государств. Например, президент США Барак Обама, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и глава Франции Франсуа Олланд.

Томас Бах возглавил МОК только в сентябре 2013 года, поэтому идея отдать Игры РФ на совести его предшественника Жака Рогге. Однако немец еще до начала соревнований восторгался, как четко Путин организовал подготовку к ОИ и все в том же духе.

К тому же Олимпиада в Сочи проходила как раз тогда, когда в Киеве стоял Майдан, требовавший ухода с поста президента Украины пророссийского Януковича. А на последние дни Игр выпали попытка кровавого подавления Революции достоинства и гибель более 100 протестующих.

Украинская делегация обратилась в МОК с просьбой выйти на старты с траурными повязками, но возглавляемая Бахом организация ответила отказом. В свою очередь украинские лыжницы отказались от участия в соревнованиях. Хотя впоследствии писали о якобы неожиданных повреждениях спортсменок.

А Томас Бах тем временем обнимался перед камерами с президентом РФ Путиным, который уже также приступил к захвату Крыма. Это был первый звонок, предупреждающий о симпатии Баха к диктатору, России и ее деньгам.

"РУСОФИЛ И КОРРУПЦИОНЕР". После Игр в Сочи разгорелся грандиозный скандал с участием РФ. Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачило целую государственную программу по использованию запрещенных препаратов российскими спортсменами. То есть, власти РФ покрывали, если не были инициаторами, допинга в собственной сборной.

Доклад канадского профессора права Ричарда Макларена накануне Олимпийских игр-2016 в Бразилии показал, что в России существовала организованная и контролируемая государством допинговая система "по крайней мере, с конца 2011 года по август 2015-го". WADA, представители ряда стран, а также мировые СМИ потребовали отстранить сборную "двуглавого" от Рио-2016.

Но президент МОК, который называл себя хорошим другом Путина, закрыл глаза на массовые махинации в Московской антидопинговой лаборатории и принялся отмазать РФ.

"Каждый спортсмен должен иметь возможность ответить на обвинения, действует презумпция невиновности. Именно поэтому мы разработали строгие критерии, которым должен соответствовать каждый российский спортсмен, если он хочет принять участие в Олимпиаде в Рио", – заявил Бах и допустил к Олимпиаде-2016 278 из 389-ти российских атлетов, да еще под своим флагом. Это был плевок в лицо мирового спорта, который немец оправдывал "нейтральностью" от политики.

Интересно, что больше всего Баху доставалось на родине. Известное немецкое издание Die Zeit после этого посвятило главе МОК статью под красноречивым заголовком "Русофил и коррупционер – все, как любит Путин", назвав Баха "хорошо оплачиваемым российским спортивным послом".

"Каждый ребенок знает, что половина банды ФИФА сидит в тюрьме. Но вам не нужно думать лучше о МОК, олимпийском синдикате из Лозанны на прекрасном Женевском озере. Само собой разумеется, Владимиру Путину хорошо с этими господами. Силач из Москвы с геополитическими амбициями пришел в спорт десять лет назад и сделал его своим", – говорится в статье.

Исходя из слов журналиста, благодаря глубоким карманам Кремля, с благословения Рогге, а затем и Баха в РФ проходит множество крупных спортивных мероприятий и все больше россиян занимают высокие официальные должности в международных организациях.

"ПУДЕЛЬ" НЕ ЗАМЕТИЛ ДОПИНГ. Немецкий таблоид Bild после того, как Бах закрыл глаза на допинговую систему РФ, в 2016-м вышел с материалом "Пудель путина" с фотографией российского президента и Томаса Баха, который продолжает защищать Россию, несмотря на массовые нарушения и удар по репутации самого МОК.

"Как сообщает служба спортивной информации, "россияне поддержали немца в его избрании президентом МОК и были его верными партнерами". Теперь вопрос должен стать еще более международным: проявил ли Бах свою благодарность за это сейчас? Пудель Путина?", – задавался вопросом автор статьи.

"Мужская дружба между президентом МОК Томасом Бахом и президентом России Владимиром Путиным – это больше, чем чистый спорт?", – поднимало неприятную для немецкого функционера тему СМИ.

Также в Германии, Британии и США писали, что связь Баха и Путина, очень вероятно, началась до осени 2013-го и диктатор из РФ приложил руку к тому, чтобы на выборах президента МОК победил именно немец, а Россия в итоге получила карманного главу мирового спорта. В материале The Guardian отмечалось, что именно Путин первым поздравил Баха всего через несколько минут после его назначения.

ЗАЩИТА "ЧИСТЫХ". Новая волна скандала с участием России поднялась накануне зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда подтвердился ряд случаев употребления допинга российскими призерами домашней зимней Олимпиады-2014 в Сочи, которой так восторгался Бах. Давление на МОК усилилось, комитет должен был как-то реагировать.

И хоть Бах до последнего защищал РФ, в декабре 2017-го Олимпийский комитет России (ОКР) лишили членства в МОК, однако "чистым" спортсменам разрешили соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом, где двое из тех самых "чистых" россиян снова погорели на допинге, провалив тесты. Одним из них был керлингист Крушельницкий, который в паре с женой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Но друг Путина закрыл на это глаза и сразу после Игр возобновил членство ОКР в МОК. Мол, два случая – это не система, а досадная случайностью. В адрес главы МОК было много критики, но точнее всего описал ситуацию адвокат Джим Уолден, который вел дело экс-директора российского антидопингового центра Григория Родченкова, рассказавшего о массовом допинге в РФ.

Уолден отмечал, что Бах и МОК относятся к России и ее вопиющим актам агрессии трусливо и умиротворенно: "Слабость перед лицом зла ничем хорошим не кончится. То, что Россия совершила в Сочи, было злом, направленным на Олимпийские игры и чистых спортсменов. А ее поведение с тех пор – это ложь, обвинения, угрозы и месть".

"На мой взгляд, под руководством Баха МОК проявляет выдающееся терпение в отношении государств, которые демонстративно попирают такие ценности спорта, как хорошее управление, справедливость и уважение. Как иначе можно оценить поведении Баха в бесконечном российском допинговым скандале?", – отреагировал глава комитета бундестага по вопросам спорта Дагмар Фрайтаг.

КИТАЙСКИЙ ОБМАН. О том, что Бах пытается все время усидеть на двух стульях подтвердило решение отдать зимнюю Олимпиаду-2022 Китаю. Ведь, избираясь на пост главы МОК, он обещал ввести правила, гарантирующие, что при выборе хозяйки ОИ будут учитываться права человека, а также будет пересмотрен способ подачи заявок и проведение Игр на фоне беспокойства по поводу их растущего гигантизма.

Но Бах быстро забыл об этом, отдав Олимпиаду союзнику России Китаю, который устроил репрессии уйгурам – второй по величине преимущественно мусульманской этнической группе в Китае. Их изолировали в лагерях или отправляли в другие регионы в качестве дешевой рабочей силы. Выжившие после пребывания в лагерях женщины обвиняли китайские власти в систематическом насилии, в том числе и сексуальном.

Добавьте сюда жестокое подавление китайскими властями протестов в Гонконге и историю с местной звездой тенниса Пэн Шуай в 20121 году. Подозревали, что ее похитили после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая и высокопоставленного чиновника Коммунистической партии страны Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Но после того, как за девушку вступились звезды тенниса и мировые политики, власти Поднебесной тут же нашли ее и организовали Пэн сначала видеозвонок, а затем и встречу с Бахом.

Все понимали, под каким давлением находилась теннисистка в таком тоталитарном государстве, но немец сделал вид, будто поверил, что Пэн Шуай находится в безопасности, ее никто не похищал, а китайский чиновник непричастен к насилию над ней. Тут уже просто становится стыдно за такого главу мирового спорта...

КОРРУПЦИОНЕР. Чтобы лучше понимать всю сущность Баха, стоит знать хотя бы пару фактов из его биографии. После завершения спортивной карьеры, имея юридическое образование, он работал на бренд Adidas, где стал помощником и учеником в бизнесе главы компании Горста Дасслера. Того самого Дасслер, который, по результатам ряда расследований, стоял у истоков массовой коррупции в ФИФА.

Считается, что в 80-х Дасслер договорился с президентом Международной федерации футбола Жоау Авеланжем о такой схеме: Adidas выкупает у ФИФА ее маркетинговые права, а за это руководство ФИФА получает миллионы долларов. И вряд ли, будучи помощников, Бах не видел всего этого.

А теперь о самом главе МОК. Согласно отчету немецкого исследовательского центра Correctiv от 2017 года, Томас Бах может быть причастен к коррупционным схемам с 2005-го по 2009 год. Тогда Бах занимал должность вице-президента МОК и консультировал компанию Ferrostaal. По контракту, за 20 рабочих дней в год ему было выплачено 125 000 евро. Он также получал по 5000 евро за командировку за границу. Тогда как сам Ferrostaal был обвинен в коррупции и оштрафован мюнхенским судом на 140 млн евро.

Также, по данным отчета, до 2008 года Бах занимал такую же должность консультанта в Siemens, сотрудничавшую с МОК и получавшую от него выгодные контракты, в частности, на обслуживание Олимпиады-2008 в Пекине. В МОК, конечно же, опровергали эти обвинения.

Так что совсем неудивительно, что во время кровавой войны в Украине, Бах защищает не пострадавших, а агрессоров. Что он и сам не скрывает, заявив, что отстранил от соревнований россиян и белорусов ради их же безопасности. А, судя по всему, теперь решил еще раз помочь своему хорошему другу Путину, вернув его "чистых и нейтральных" атлетов на соревнования накануне отбора на Олимпиаду-2024.

Хотя сам Бах рассказывал, что уже год не общается с Путиным и подчеркнул, что МОК лишил президента России Олимпийского ордена, наказав таким образом за войну в Украине. Немец даже посещал Киев... Но его сочувствия хватило ненадолго.

Не верила в слишком близкую дружбу Баха и Путина и бывшая легкоатлетка и президент Союза немецких велосипедистов Сильвия Шенк, которая с 2006 года работала в антикоррупционной организации Transparency International Germany.

"Баха упрекают в слишком близкой связи с Россией и Путиным? Я не могу разделить этот упрек. Если он сидит на трибуне рядом с президентом страны-хозяйки Олимпиады, он должен вести себя дипломатично. Это как в ООН: в определенных обстоятельствах вам, возможно, придется говорить с диктаторами. Другого способа вести международную политику нет. А Бах – это Бах. Он всегда был умным тактиком", – защищала главу МОК в разговоре с DW немка.

Тем не менее, чиновник из Германии привык теми или иными путями добиваться своего. И если он открыл двери россиянам на ОИ-2024 в Париже, значит, так изначально и задумывалось. Как в свое время пожаловался после выборов президента МОК один из соперников Баха: "Он всегда стоит рядом с разбитым окном, но никто никогда не видел, как он бросает камень".

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