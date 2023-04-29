"Просто нагнуться или еще и ягодицы раздвинуть?" Песков стал посмешищем в сети после слов про ответ МОК
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о позиции России в отношении Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Основным условиям допуска является отсутствие связей с ВС РФ и неподдержка войны в Украине.
"Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции", – сказал Песков в интервью "Р-Спорт".
Такие слова говорящей головы Кремля вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты высмеивают такую нерешительность руководящей верхушки своей страны.
"Депутаты думы нервничают в ожидании новой методички - как бы не пришлось быстро переобуваться"
Юзеры стебутся над нарративом российских властей о "спорте вне политики".
"Спорт же вне политики, поэтому определяют участвовать ли или нет в соревнованиях в администрации президента. И уже четвертую Олимпиаду так"
Пользователи иронизируют, что появится новая вводная, и все чиновники резко поменяют свое мнение.
"Короче сейчас дадут команду ехать и один легкого поведения бывший хоккеист по имени Слава Фетисов будет чемпионом по переобуванию и во всех интервью будет говорить ну что ж пора показать им кто мы есть и надо ехать"
Любители спорта из РФ высмеивают Пескова.
"Такое чувство, что Песков только и может говорить, что: 1. Данные/информация анализируются. 2. Это вопрос МВД/армии/дяди Вани с соседнего подъезда, п..дуйте и спрашивайте у них"
Болельщики предполагают, что власти не могу решить, насколько серьезным должно быть унижение перед МОК.
"Не решили пока, согласиться просто нагнуться или еще и ягодицы раздвинуть..."
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