Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Ни мама, ни соседи не верили в талант украинского гимнаста Виктора Чукарина. Советская власть разбила его семью, а нацисты делали все, чтобы загнать спортсмена в могилу. Однако, пройдя через 17 концлагерей, пытки и нечеловеческие условия, он выжил благодаря характеру и желанию вернуться на помост. Чукарин стал семикратным олимпийский чемпионом по спортивной гимнастике и самым титулованным советским атлетом на первой для СССР летней Олимпиаде 1952 года.

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OBOZREVATEL решил вспомнить самые интересные моменты из жизни легендарного украинского спортсмена, который объединил Мариуполь и Львов и чьи родные места сейчас находятся под оккупацией России.

1. СИЛЬНЫЙ ХЛОПЕЦ, ДА ДУРНОЙ. Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой области в небольшом селе Крещатицкое недалеко от Мариуполя, куда вскоре и переехала семья. С детства Виктор был очень активным сорванцом. Чем он только не занимался – плаванием, футболом, греблей. Параллельно пробовал различные элементы во дворе на перекладине.

Тренер школьной секции увидел, что у парня есть талант и пригласил его целенаправленно заниматься спортивной гимнастикой. Однако новое увлечение Виктора не нравилось ни его матери, ни ее родным. Поэтому изначально Чукарин поступил в металлургический техникум. Однако вскоре понял, что не может без гимнастики.

Когда будущий чемпион решил подать документы в Киевский техникум физической культуры, парня поддерживали лишь старший брат и младшая сестра. Отца к тому моменту советская власть репрессировала. И все из-за письма румынским родственникам, в котором он просил помочь семье продуктами. А на дворе стояли голодные для Украины 30-е года. Скоре Чукарин-старший умер вдали от семьи...

"Сильный хлопец, да дурной", – постоянно слышал от соседей Виктор, когда начинал рассказывать о своем желании стать гимнастом и учиться в Киеве. "У каждого хлопца дело как дело. Одни на заводе трубы делают. Другие по военной службе идут. Третьи – в море подались. А что это за дело – физкультура твоя?", – возмущались родственники мамы.

"Никогда еще не уезжал я в такую даль, да и домашних не сразу уговорил. "Зачем тебе эта гимнастика", – заплакала мать. – Пошел бы по какой другой должности, хоть по медицинской". "Что вы, мамаша, если есть у Виктора к этому делу охота, не будем его неволить", – заступался брат Павел", – вспоминал Чукарин в книге "Путь к вершинам".

Сестра также пыталась уговорить мать, подчеркивая, как изменился Виктор после занятий в секции – перестал "шататься с местными лоботрясами", стал лучше учиться и помогать по дому. И хоть родственники матери были категорически против, Виктор твердо стоял на своем, а если ему не удастся стать лучшим, то пойдет разнорабочим на завод.

Но у парня все получилось – в 19 лет он стал чемпиона Украины и получил звание мастера спорта СССР.

17 КОНЦЛАГЕРЕЙ. Трудно себе представить, сколько всего мог выиграть Чукарин, если бы не Вторая мировая война. Гимнаст приостановил карьеру и ушел на фронт добровольцем. Сначала он защищал Киев, а затем воевал под Полтавой, где Виктор получил тяжелое ранение, был контужен и попал в немецкий плен.

В концентрационных лагерях гимнаст провел три с половиной года, находясь в нечеловеческих условиях. За время плена Чукарин побывал в 17 тюрьмах, включая Бухенвальд, где прошел через пытки и болезни. У него не было имени, а только номер "10491".

На глазах Виктора проходили массовые казни военнопленных, сотни сами умирали от голода и болезней. Однако украинец не только держался, но и ухитрялся перенимать гимнастический опыт. До войны лучшими атлетами были немцы. Временами Чукарину удавалось наблюдать за смотрителями, которые отрабатывали сложные гимнастические упражнения.

Когда конец войны был предрешен, Виктора вместе с другими пленными согнали на заминированную баржу и вывели ее в море. К счастью для гимнаста, судно увидели англичане и успели спасти людей на барже до взрыва.

"МАМО, ТАК ТО Ж Я ВЕРНУЛСЯ". После всех пережитых ужасов самая "гуманная" советская власть хотела посадить Виктора как врага народа за то, что он был все время в плену. Но за талантливого гимнаста и хорошего человека заступились тренеры. Только в октябре 1945 года Виктор вернулся в родной Мариуполь… От его дома осталась только почерневшая груда камней.

Чукарин не знал, живы ли еще его родные. Соседи не признали парня, который после плена не весил и 40 кг. Его не узнала родная мать, успевшая даже поставить свечку за упокой души своего воина. "Мамо! Так то ж я вернулся!", – обратился солдат к уставшей женщине.

"Испуганно поворотилась ко мне мать, недоверчиво качнула головой. Не признала! Подошла вплотную и, неожиданно наклонив мне голову, провела по ней вздрагивающей рукой. "Он! Сыночек!", – вырвалось у нее со слезами. А я и забыл об этом. О следе, который остался с той поры, когда я мальчишкой сорвался со скирды. Об этом рубце. Да разве забудет такое мать!", – вспомнил Виктор.

Чукарин вернулся настолько истощенным, что никто не верил, что он сможет набрать прежнюю физическую форму и вернуться в большой спорт. Но тот характер, который позволил ему выжить в плену, помог постепенно восстановится.

БРУСЕВИЧ И "КРЕСТ". В сентябре 1946 года Чукарин переехал во Львов и поступил в местный Институт физкультуры, рассчитывая на поддержку проректора Абрама Липмана, который был его преподавателем в Киевском техникуме физкультуры. Во время обучения, чтобы прокормить себя, он работал дворником, подрабатывал грузчиком и успевал тренироваться до седьмого пота.

На первом послевоенном чемпионате СССР в 1946 году Чукарин занял 12 место, через год поднялся на пятое, а в 1948-м году стал лучшим в Союзе в упражнениях на брусьях. И тем самым положил начало золотой традиции украинцев на этом снаряде. Уже во времена независимости олимпийскими чемпионами на брусьях стали Валерий Гончаров и Олег Верняев.

Параллельные брусья были самым любимым снарядом Чукарина, где он до автоматизма оттачивал каждый элемент и был просто непобедим. За что получил прозвище Брусевич. Уже в 1949 году Виктор стал абсолютным чемпионом СССР и удерживал этот титул на протяжении еще двух лет, автоматически став лидером сборной Союза.

В конце 1951-го стало известно, что в следующем году СССР впервые примет участие в летних Олимпийских играх в Хельсинки. Главный старт четырехлетия стал мечтой Виктора, но за шесть месяцев до Игр в Финляндии он принимает вызов партнера по сборной и, соревнуясь, кто дольше продержит "крест", травмирует руку.

"К вечеру тянущая боль не оставляет меня ни на минуту. Больно натянуть пиджак, не могу посадить на колени дочурку. И докучливая, неотвязная мысль: "А как же Олимпиада?" Заключение травматолога: надрыв сухожилия двуглавой мышцы", – вспоминал Чукарин.

НЕВОЗМОЖНО ОБЫГРАТЬ. Но и травма не стала помехой для украинского гимнаста. Через полгода на Олимпиаде в Хельсинки 30-летний Виктор, переживший 17 концлагерей, стал самым титулованным спортсменом сборной СССР. Украинец выиграл четыре золота и два серебра, в том числе победил в абсолютном первенстве. И прославил страну, которая морила его семью голодом и забрала отца.

Но Виктор жил гимнастикой и выигрывал медали пачками. В 1954-м в Риме он стал абсолютным чемпионом мира. И подтвердил свой высокий класс на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. В Австралия главными соперниками советских гимнастов были техничные японцы, но Чукарин помог СССР вырвать "золото" в команде.

Однако настоящая драма развернулась в абсолютном первенстве, где зрители стали свидетелями дуэли между украинцем и японцем Такаси Оно. Чтобы победить соперника, Виктору нужно было превзойти себя и получить за не самые любимые вольные упражнения минимум 9,55 балла. И Чукарин это сделал в 35 лет! Ровно 9,55. "У него невозможно выиграть", – только и смог вымолвить потрясенный японец.

Из Мельбурна Виктор привез три золотых медали, "серебро" и "бронзу", став семикратным олимпийским чемпионом и завершив карьеру непобежденным. Украинец до сих пор входит в топ-20 самых титулованных олимпийцев в истории.

УЛИЦА ВО ЛЬВОВЕ И МАРИУПОЛЕ. Выстраивая блестящую карьеру, Виктор успел создать и прекрасную семью с гимнасткой Клавдией Зайцевой, с которой в 1948 году обручились во Львове. Вместе они воспитывали троих дочерей – Инна от первого брака Клавдии Ивановны, а также общих Викторию и Ольгу.

Сам Чукарин преподавал на кафедре гимнастики. В 1967 году чемпион получил звание судьи международной категории, в 1971-м его избрали заведующим кафедрой гимнастики Львовского института физкультуры. Говорили, что работа со сборной СССР у него не заладилась во многом и из-за того, что прямой и честный Виктор не хотел играть в закулисные игры и заигрывать с властью в Кремле.

Однако легендарный гимнаст воспитал более 20 мастеров спорта и олимпийского чемпиона-1980 Богдана Макуца. А в 1984 году Виктор Чукарин умер во Львове в возрасте 62 лет. Видимо, подорванное в лагерях и спортивных залах здоровье все-таки давало о себе знать. Но память о нем жива до сих пор. Улицы в честь великого гимнаста есть во Львове и родном Мариуполе.

А в немецком городе Домбостон, еще при жизни Виктора Ивановича Чукарина, открыли музей выдающегося украинского спортсмена.

"Он чертовски симпатичный человек был! Из него исходило это... не знаю, доброта, красота, но не исключительная красота мужская, а он просто красивый человек был. Во всех отношениях. А как трогательно он всегда говорил о своих дочках! А я смотрела на Виктора Ивановича как на какого-то бога гимнастики", – вспоминала олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

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