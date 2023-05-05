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Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Елена Павлова
Другие виды спорта
9 минут
4,5 т.
Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Ни мама, ни соседи не верили в талант украинского гимнаста Виктора Чукарина. Советская власть разбила его семью, а нацисты делали все, чтобы загнать спортсмена в могилу. Однако, пройдя через 17 концлагерей, пытки и нечеловеческие условия, он выжил благодаря характеру и желанию вернуться на помост. Чукарин стал семикратным олимпийский чемпионом по спортивной гимнастике и самым титулованным советским атлетом на первой для СССР летней Олимпиаде 1952 года.

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OBOZREVATEL решил вспомнить самые интересные моменты из жизни легендарного украинского спортсмена, который объединил Мариуполь и Львов и чьи родные места сейчас находятся под оккупацией России.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

1. СИЛЬНЫЙ ХЛОПЕЦ, ДА ДУРНОЙ. Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой области в небольшом селе Крещатицкое недалеко от Мариуполя, куда вскоре и переехала семья. С детства Виктор был очень активным сорванцом. Чем он только не занимался – плаванием, футболом, греблей. Параллельно пробовал различные элементы во дворе на перекладине.

Тренер школьной секции увидел, что у парня есть талант и пригласил его целенаправленно заниматься спортивной гимнастикой. Однако новое увлечение Виктора не нравилось ни его матери, ни ее родным. Поэтому изначально Чукарин поступил в металлургический техникум. Однако вскоре понял, что не может без гимнастики.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Когда будущий чемпион решил подать документы в Киевский техникум физической культуры, парня поддерживали лишь старший брат и младшая сестра. Отца к тому моменту советская власть репрессировала. И все из-за письма румынским родственникам, в котором он просил помочь семье продуктами. А на дворе стояли голодные для Украины 30-е года. Скоре Чукарин-старший умер вдали от семьи...

"Сильный хлопец, да дурной", – постоянно слышал от соседей Виктор, когда начинал рассказывать о своем желании стать гимнастом и учиться в Киеве. "У каждого хлопца дело как дело. Одни на заводе трубы делают. Другие по военной службе идут. Третьи – в море подались. А что это за дело – физкультура твоя?", – возмущались родственники мамы.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

"Никогда еще не уезжал я в такую даль, да и домашних не сразу уговорил. "Зачем тебе эта гимнастика", – заплакала мать. – Пошел бы по какой другой должности, хоть по медицинской". "Что вы, мамаша, если есть у Виктора к этому делу охота, не будем его неволить", – заступался брат Павел", – вспоминал Чукарин в книге "Путь к вершинам".

Сестра также пыталась уговорить мать, подчеркивая, как изменился Виктор после занятий в секции – перестал "шататься с местными лоботрясами", стал лучше учиться и помогать по дому. И хоть родственники матери были категорически против, Виктор твердо стоял на своем, а если ему не удастся стать лучшим, то пойдет разнорабочим на завод.

Но у парня все получилось – в 19 лет он стал чемпиона Украины и получил звание мастера спорта СССР.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

17 КОНЦЛАГЕРЕЙ. Трудно себе представить, сколько всего мог выиграть Чукарин, если бы не Вторая мировая война. Гимнаст приостановил карьеру и ушел на фронт добровольцем. Сначала он защищал Киев, а затем воевал под Полтавой, где Виктор получил тяжелое ранение, был контужен и попал в немецкий плен.

В концентрационных лагерях гимнаст провел три с половиной года, находясь в нечеловеческих условиях. За время плена Чукарин побывал в 17 тюрьмах, включая Бухенвальд, где прошел через пытки и болезни. У него не было имени, а только номер "10491".

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

На глазах Виктора проходили массовые казни военнопленных, сотни сами умирали от голода и болезней. Однако украинец не только держался, но и ухитрялся перенимать гимнастический опыт. До войны лучшими атлетами были немцы. Временами Чукарину удавалось наблюдать за смотрителями, которые отрабатывали сложные гимнастические упражнения.

Когда конец войны был предрешен, Виктора вместе с другими пленными согнали на заминированную баржу и вывели ее в море. К счастью для гимнаста, судно увидели англичане и успели спасти людей на барже до взрыва.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

"МАМО, ТАК ТО Ж Я ВЕРНУЛСЯ". После всех пережитых ужасов самая "гуманная" советская власть хотела посадить Виктора как врага народа за то, что он был все время в плену. Но за талантливого гимнаста и хорошего человека заступились тренеры. Только в октябре 1945 года Виктор вернулся в родной Мариуполь… От его дома осталась только почерневшая груда камней.

Чукарин не знал, живы ли еще его родные. Соседи не признали парня, который после плена не весил и 40 кг. Его не узнала родная мать, успевшая даже поставить свечку за упокой души своего воина. "Мамо! Так то ж я вернулся!", – обратился солдат к уставшей женщине.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

"Испуганно поворотилась ко мне мать, недоверчиво качнула головой. Не признала! Подошла вплотную и, неожиданно наклонив мне голову, провела по ней вздрагивающей рукой. "Он! Сыночек!", – вырвалось у нее со слезами. А я и забыл об этом. О следе, который остался с той поры, когда я мальчишкой сорвался со скирды. Об этом рубце. Да разве забудет такое мать!", – вспомнил Виктор.

Чукарин вернулся настолько истощенным, что никто не верил, что он сможет набрать прежнюю физическую форму и вернуться в большой спорт. Но тот характер, который позволил ему выжить в плену, помог постепенно восстановится.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

БРУСЕВИЧ И "КРЕСТ". В сентябре 1946 года Чукарин переехал во Львов и поступил в местный Институт физкультуры, рассчитывая на поддержку проректора Абрама Липмана, который был его преподавателем в Киевском техникуме физкультуры. Во время обучения, чтобы прокормить себя, он работал дворником, подрабатывал грузчиком и успевал тренироваться до седьмого пота.

На первом послевоенном чемпионате СССР в 1946 году Чукарин занял 12 место, через год поднялся на пятое, а в 1948-м году стал лучшим в Союзе в упражнениях на брусьях. И тем самым положил начало золотой традиции украинцев на этом снаряде. Уже во времена независимости олимпийскими чемпионами на брусьях стали Валерий Гончаров и Олег Верняев.

Олег Верняев
Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Параллельные брусья были самым любимым снарядом Чукарина, где он до автоматизма оттачивал каждый элемент и был просто непобедим. За что получил прозвище Брусевич. Уже в 1949 году Виктор стал абсолютным чемпионом СССР и удерживал этот титул на протяжении еще двух лет, автоматически став лидером сборной Союза.

В конце 1951-го стало известно, что в следующем году СССР впервые примет участие в летних Олимпийских играх в Хельсинки. Главный старт четырехлетия стал мечтой Виктора, но за шесть месяцев до Игр в Финляндии он принимает вызов партнера по сборной и, соревнуясь, кто дольше продержит "крест", травмирует руку.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

"К вечеру тянущая боль не оставляет меня ни на минуту. Больно натянуть пиджак, не могу посадить на колени дочурку. И докучливая, неотвязная мысль: "А как же Олимпиада?" Заключение травматолога: надрыв сухожилия двуглавой мышцы", – вспоминал Чукарин.

НЕВОЗМОЖНО ОБЫГРАТЬ. Но и травма не стала помехой для украинского гимнаста. Через полгода на Олимпиаде в Хельсинки 30-летний Виктор, переживший 17 концлагерей, стал самым титулованным спортсменом сборной СССР. Украинец выиграл четыре золота и два серебра, в том числе победил в абсолютном первенстве. И прославил страну, которая морила его семью голодом и забрала отца.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Но Виктор жил гимнастикой и выигрывал медали пачками. В 1954-м в Риме он стал абсолютным чемпионом мира. И подтвердил свой высокий класс на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. В Австралия главными соперниками советских гимнастов были техничные японцы, но Чукарин помог СССР вырвать "золото" в команде.

Однако настоящая драма развернулась в абсолютном первенстве, где зрители стали свидетелями дуэли между украинцем и японцем Такаси Оно. Чтобы победить соперника, Виктору нужно было превзойти себя и получить за не самые любимые вольные упражнения минимум 9,55 балла. И Чукарин это сделал в 35 лет! Ровно 9,55. "У него невозможно выиграть", – только и смог вымолвить потрясенный японец.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Из Мельбурна Виктор привез три золотых медали, "серебро" и "бронзу", став семикратным олимпийским чемпионом и завершив карьеру непобежденным. Украинец до сих пор входит в топ-20 самых титулованных олимпийцев в истории.

УЛИЦА ВО ЛЬВОВЕ И МАРИУПОЛЕ. Выстраивая блестящую карьеру, Виктор успел создать и прекрасную семью с гимнасткой Клавдией Зайцевой, с которой в 1948 году обручились во Львове. Вместе они воспитывали троих дочерей – Инна от первого брака Клавдии Ивановны, а также общих Викторию и Ольгу.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Сам Чукарин преподавал на кафедре гимнастики. В 1967 году чемпион получил звание судьи международной категории, в 1971-м его избрали заведующим кафедрой гимнастики Львовского института физкультуры. Говорили, что работа со сборной СССР у него не заладилась во многом и из-за того, что прямой и честный Виктор не хотел играть в закулисные игры и заигрывать с властью в Кремле.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

Однако легендарный гимнаст воспитал более 20 мастеров спорта и олимпийского чемпиона-1980 Богдана Макуца. А в 1984 году Виктор Чукарин умер во Львове в возрасте 62 лет. Видимо, подорванное в лагерях и спортивных залах здоровье все-таки давало о себе знать. Но память о нем жива до сих пор. Улицы в честь великого гимнаста есть во Львове и родном Мариуполе.

А в немецком городе Домбостон, еще при жизни Виктора Ивановича Чукарина, открыли музей выдающегося украинского спортсмена.

Выжил в лагерях смерти, а мама узнала по шраму: легенду украинского спорта не сломал плен и репрессия отца в СССР

"Он чертовски симпатичный человек был! Из него исходило это... не знаю, доброта, красота, но не исключительная красота мужская, а он просто красивый человек был. Во всех отношениях. А как трогательно он всегда говорил о своих дочках! А я смотрела на Виктора Ивановича как на какого-то бога гимнастики", – вспоминала олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

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