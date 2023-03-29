Выжила в войну, сделала дочь №1 в мире и тренировала до 90: интересные факты из жизни легенды гимнастики Дерюгиной

"Мама художественной гимнастики", – так называли Альбину Дерюгину и журналисты, и собственные ученицы, и поклонники ее работы по всему миру. Только 16 марта легендарной украинской наставнице исполнился 91 год. А спустя две недели Альбина Николаевна, которая прошла через войну, смерть любимого мужа и непростую борьбу за свой зал и учениц, ушла в вечность.

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OBOZREVATEL решил вспомнить самые значимые факты из жизни легенды художественной гимнастики, тренера, мамы, жены и бабушки.

ЗАКАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ. Будущая легенда спорта родилась в 1932 году в Донецкой области. Пока отец был на фронте, юной Альбине пришлось с мамой и другими детьми жить под одной крышей с немцами, которые оккупировали ее родную Макеевку.

Как вспоминали потом в семье Егоровых (девичья фамилия тренера), выжить удалось чудом, благодаря порядочности одного заболевшего солдата, которого помогли вылечить, – тот уберег семью от своих "коллег".

ВСЕ РЕШИЛ ШРАМ. Альбина Николаевна была очень активным ребенком, а в школе, как признавалась сама, настоящей хулиганкой. Занималась танцами, гимнастикой, легкой атлетикой. "Когда в детстве я занималась хореографией, она мне была родственной", – вспоминала Дерюгина.

Но при своей спортивной подготовке Альбина хорошо училась, ей нравилось изучать иностранные языки, была коммуникативной и мечтала поступить в Институт международных отношений. Но именно резвый нрав не позволил ей это сделать.

"Во время ремонта из школы вынесли все парты и сложили на улице под стенкой. Мы решили попрыгать по ним. И я упала, ударившись головой об угол школы. Откуда мне было знать, что со шрамами или другими явными отметинами на лице в такие учебные заведения не принимали. Для меня это было большим разочарованием", – вспоминала Дерюгина в своей книге "Альбина".

После этого макеевчанка остановила выбор на спорте. Ходила в ученицах у Валентины Савельевны Зинченко, сделавшей первые шаги в развитии украинской художественной гимнастики. Но развиваться дальше помешала травма, и Дерюгина нашла себя уже в роли тренера. "Художественная гимнастика развивает и укрепляет девчонок, девушек женщин", – считала она.

"ТРЯСУ КАК ГРУШУ". "Люблю как душу, но трясу как грушу" – такой подход Валентины Зинченко Альбина Николаевна начала применять и к своим подопечным с 1970-го, когда ее взяли тренером в "Спартак" Киевского политеха.

Первой воспитанницей Дерюгиной, которая стала чемпионкой мира, была Жанна Васюра, выступавшая в групповых упражнениях в 1973 году. А среди "личниц" в конце 70-х начала блистать дочь Ирина. С ней Альбина Николаевна и создала в 1980-х ту самую "Школу Дерюгиных", воспитавшую ни один десяток успешных гимнасток. Хотя не все выдерживали тренировочный ритм и требования наставниц.

"Я люблю детей, но и многое требую от них, это очень тяжелая работа", – признавалась Альбина Николаевна, которая всегда уделяла большое внимание хореографии, поэтому номера украинских гимнасток выглядели элегантнее, чем у соперниц.

ДОЧЬ-ЗВЕЗДА. У Ирина Дерюгиной практически не было другой дороги, кроме как стать известной художественной гимнасткой.

"Будучи совсем еще маленькой, она просиживала каждый день в зале. И пока я работала с гимнастками, Ирочка игралась… но не с куклами, а с мячами, булавами, лентами, обручами… Наблюдала за тренировками, постигала технику, элементы, постановки", – рассказывала в книге Альбина Николаевна.

Тем не менее до 14 лет Ирина выбирала между гимнастикой и балетом, и благодаря последнему создала свой стиль. "У многих гимнасток была колоссальная физическая и акробатическая подготовка, но им не хватало балетной выразительности и вытянутых линий. Я изменила гимнастику", – рассказывала она впоследствии.

Любопытно, но первый ЧМ-1977 Ирина Дерюгина выиграла с радикулитом, а через год стала единственной в СССР двукратной абсолютной чемпионкой мира. К сожалению, "художниц" пустили на Олимпиаду только в 1984-м, когда киевлянка уже завершила карьеру. Но и без олимпийских наград самая красивая гимнастка Союза оставила свой яркий след в истории спорта. А закончив карьеру, вместе с мамой стала тренером, затем судьей.

ИСПОРТИЛ ЛУЧШИЕ БОСОНОЖКИ. Супругом Альбины Николаевны был олимпийский чемпион по пятиборью 1956 года Иван Дерюгин, подаривший ей знаменитую фамилию. Они встретились в Киевском институте физкультуры, а на первом случайном свидании он испортил ей лучшие босоножки.

Когда они познакомились, Иван уже был известным спортсменом и встречался с пловчихой. Но отношения у них никак не складывались, они постоянно ссорились, а Альбина с "девчонками пытались их мирить".

"Потом он окончательно разошелся с пловчихой, и мы с Иваном случайно встретились на танцах. Замечу, перетанцевать меня никто не мог, а Иван Константинович в танцах был не очень силен, и я решила его научить. У меня на то время были одни красные лакированные босоножки, когда я учила Ивана танцевать – он постоянно наступал мне на ноги, а босоножки от этого царапались. Вот я плакалась тогда подружкам и ругала его!", – рассказывала Альбина Николаевна.

Хотя гимнастика отбирала у жены почти все время, Иван Дерюгин терпеливо ждал и ее, и дочку с занятий. Перед смертью мужа, который был болен, в 1996-м Альбина Дерюгина жертвовала своим любимым делом и пропускала соревнования, чтобы побыть с ним.

ВНУЧКА МОГЛА ЗАТМИТЬ ДОЧЬ. Большие надежды Альбина Дерюгина возлагала на внучку Иришу – дочь Ирины и легендарного футболиста Олега Блохина, которую она пеленала на рояле в гимнастическом зале, ведь уже через две недели после родов Ирина Ивановна вышла на работу. Ириша росла в зале, и бабушка думала, что она повторит и даже затмит успех своей мамы на спортивном Олимпе.

"Я считаю, что для "художницы" у Ириши были просто колоссальные данные, возможно, даже лучше, чем у Ирины Ивановны. Но я уверена, что у Ириши в спорте все еще впереди. Она является мастером спорта, на протяжении 12 лет ставит показательные номера для наших гимнасток, многие стали известны миру в ее постановках", – рассказывала Дерюгина о внучке.

И хоть Ириша не стала профессиональной спортсменкой, Альбина Николаевна очень гордилась внучкой, которая в США получила очень большой багаж знаний: "В Америке она окончила музыкальную академию, школу актерского мастерства, в совершенстве выучила английский язык. А спорт, танцы, пластика – заложены в ней генетически".

МЕЧТА И СВОЙ КУБОК. Отдельное здание для сборной и своей школы – вот такой была мечта Альбины Николаевны на протяжении нескольких десятилетий. Но даже в бессменном арендованном "Октябрськом" воспитала четырех олимпийских призерок и некоторое время ютила у себя еще двух – Серебрянскую и Витриченко, которых тренировали их мамы.

Дерюгина сделала все, чтобы украинские гимнастки были лучшие не только в СССР, но и во всем мире, приложила руку к включению "художниц" в олимпийскую программу. А в 1992-м состоялся первый Кубок Дерюгиной, названный в ее честь. Тогда дебютный турнир выиграла великолепная Оксана Скалдина.

ПЯТЬ АБСОЛЮТОВ. За свою карьеру Альбина Дерюгина воспитала множество титулованных гимнасток, но отдельно стоят пять абсолютных чемпионок мира. Если Ирине Дерюгиной не удалось выступить на Олимпиаде, то Александра Тимошенко стала чемпионкой Игр-1992. Любопытно, что из-за болезни в детстве могла стать инвалидом, но, выздоровев, решила пойти в спорт.

Чемпионка мира-1991 и призер ОИ-1992 Оксана Скалдина делала неповторимые трюки. На ЧМ-1989 за ее скакалку судьи единственный раз в истории изменили оценку до 10,0. Но из-за колючего характера на сборах ее возвращали с вокзала в зал, часто меняли программы.

Чемпионкой мира 2001 года стала Тамара Ерофеева, которая из-за кулуарных игр осталась без медали ОИ в Сиднее-2000. После завершения карьеры поставила собственную шоу-программу в Лас-Вегасе.

В США сейчас живет и "обворованная" судьями на двух Олимпиадах Анна Бессонова. Чемпионка мира-2007 стала бронзовой на ОИ-2008 и 2012, хотя технически и хореографически грациозная и трудолюбивая Анна превосходила и россиянок и белорусок. А о секрете успеха говорила: "Я не делала ничего, кроме того, чему меня научили тренеры".

Вот таких учениц воспитала Альбина Дерюгина, которая не единожды думала завязать с художественной гимнастикой, но так и не смогла: "Если б вы только знали, сколько раз я хотела все бросить и уйти из спорта, так как никогда не было все гладко – всегда были и будут препятствия. Но я осталась. И буду в художественной гимнастике до последнего вздоха".

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