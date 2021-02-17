Призера ОИ, отказавшегося выступать за Россию, не взяли в новой сборной на ЧМ

Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов, который в мае 2020 года сменил спортивное гражданство на швейцарское, не выступит на чемпионате мира 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Швейцарии.

"В состав швейцарской сборной на мировое первенство 34-летний Черноусов не вошел", — заявили в Федерации, при этом не уточнив, по какой причине экс-россиянин не попал на мундиаль.

Черноусов в 2014 году занял третье место в лыжном марафоне. Также обладает "бронзой" на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне. Является заслуженным мастером спорта России.

В одном из своих ранних интервью Илья признался, что мечтает выступить в сборной Швейцарии на Олимпиаде 2022 года в Китае. Черноусов женат на швейцарской лыжнице Селине Гаспарин. У пары родилось двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля чемпион Европейских игр 2019 года и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии.