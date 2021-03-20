Принято новое революционное решение по Олимпиаде-2021

Правительство Японии решило провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных зрителей.

Как сообщает агентство Kyodo, такая революционная позиция организаторов Олимпиады связана с пандемией COVID-19. В Японии уверены, что распространения коронавируса не позволят провести на безопасном уровне международные соревнования в столице.

В отдельном порядке будет решен вопрос с волонтерами. До того, как игры были перенесены, было набрано порядка 80 000 волонтеров, из которых 10 процентов были иностранцами,

Правительство рассмотрит способы разрешить въезд добровольцев из-за границы, которых трудно заменить местными жителями. Например, таким, кто говорит на языках этнических меньшинств.

Сообщается, что оргкомитет Tokyo Games продал около 4,45 миллиона билетов через внутреннюю лотерею. Считается, что за границу было продано около 1 миллиона билетов.

Изначально XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на год позже.

Старт ОИ запланирован на 23 июля 2021 года. Церемония закрытия состоится 8 августа.