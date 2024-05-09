Предатель Карякин заявил, что у него 'на душе стало теплее' после пролета истребителей, которые бомбят Украину

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин восхитился военным парадом, которые 9 мая прошел в Москве. Предатель Украины, который в 2009 году получил паспорт РФ, особо отметил воздушную часть победобесного мероприятия.

Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот добавил, что несмотря на плохую погоду после пролета истребителей и бомбардировщиков у него "на душе от стало как‑то теплее".

"Большая честь для меня, что пригласили нас с супругой на Красную площадь 9 мая. Понравилось конечно же всё, но отдельно отмечу пролёт авиации и флаг России в небе над Красной площадью. Это действительно очень значимо и круто: все‑таки были определенные опасения из‑за не самой хорошей погоды и вопросов безопасности. Тем не менее самолеты пролетели, и на душе от этого стало как‑то теплее. Даже несмотря на майский холод, все гости с удовольствие сидели, смотрели, и это никак не повлияло на праздничное настроение", – сказал Карякин.

Отметим, что в воздушной части парада в Москве принимали участие истребители МиГ-29, бомбардировщики Су-30 и штурмовики Су-25. Все они задействованы преступной армией РФ в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2002 года Руслан Пономарев со словами "в мозгу что-то меняется" поставил диагноз Сергею Карякину.

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