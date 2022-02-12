Украинец Владислав Гераскевич стал главной звездой третьего квалификационного заезда в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Несмотря невысокое место (17), именно к Владиславу было приковано внимание всех журналистов.

Причиной такого ажиотажа стал поступок 22-летнего киевлянина, который по завершению своего выступления развернул перед телекамерами плакат с надписью на английском языке "Нет войне в Украине" (No War in Ukraine).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было

Как сообщал OBOZREVATEL, этот поступок вызвал настоящую истерику в Государственной думе России. Депутат Милонов заявил, что 23-летнего киевлянина необходимо отстранить от Олимпийских игр-2022.

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Объясняю свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав сакцентировал, что он за мир в стране, и как и все никто не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.