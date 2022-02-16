Появилось видео награждения фристайлиста Абраменко на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлист Александр Абраменко во второй раз подряд принес стране медаль зимних Олимпийских игр. После победы в Пхенчхане-2018 33-летнему спортсмену удалось взять "серебро" в Пекине-2022.

Наш соотечественник пробился в суперфинал турнира по лыжной акробатике с пятым результатом в квалификации. Выполнив достаточно сложный прыжок, Абраменко, тем не менее, получил несколько скромные 116,50 баллов.

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Однако, как оказалось позже, украинцу этого хватило для второго места. Напряжение и давление финала сказались на выступлении спортсменов. В итоге Александр проиграл лишь олимпийскому чемпиону Ци Гуанпу из Китая, который набрал 129,00 балов. Третьим стал представитель Олимпийского комитета России Илья Буров (114,93).

Сразу после выступления на арене прошла церемония награждения медалистов. Лишь после получения награды на лице Абраменко появилась искренняя улыбка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео вручения украинскому фристайлисту "серебра" Олимпийских игр в Пекине.

Отметим, что в суперфинал лыжной акробатике не смог пройти перспективный украинец Александр Окипнюк, который накануне сенсационно выиграл квалификацию. 23-летний уроженец Берегового финишировал девятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлониста Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Пидгрушная не смогли пробиться на пьедестал Игр-2022 в женской эстафете, заняв седьмое место.