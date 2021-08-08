Последняя медаль Украины. Что происходит на Олимпиаде 8 августа: все подробности онлайн

На Олимпийских играх в Токио в воскресенье, 8 августа, проходит заключительный, 16-й соревновательный день. Спортсмены со всего мира разыгрывают последние 13 комплектов наград.

На финише Олимпиады-2020 Украина смогла взять еще одну медаль. В то время, когда у нас в стране было раннее утро, в Токио Елена Старикова взяла "серебро" в спринтерских заездах на велотреке.

Не смогли побороться за медали наши художницы. В командном многоборье Мариола Боднарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская заняли лишь 7-е место из 8 участников. Победили представительницы Болгарии. Вторые россиянки. "Бронза" улетает в Италию.

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В марафоне не смогли финишировать все три украинца. Николай Нижник (Украина), Богдан-Иван Городиский (Украина) и Александр Ситковский до конца гонки не добежали. Победил Элиуд Кипчоге из Кении (2:08:38,00).

Напомним, что накануне в 15-й соревновательный день Украина взяла 4 медали. Две серебряные награды завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. По "бронзе" добыли украинские синхронистки и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.