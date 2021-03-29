Порье объявил дату третьего боя с МакГрегором

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье на своей странице в Twitter сообщил, что свой следующий поединок он проведет 10 июля, когда состоится 264-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпоната (UFC).

У себя в социальной сети он указал дату и поставил рядом с ней значок бриллианта (его прозвище).

Дастин Порье подерется с МакГрегором 10 июля Twitter Дастина Порье

Напомним, что ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор и Порье ведут переговоры о проведении третьего поединка. По его словам, ирландец хочет как можно раньше встретиться со своим соперником.

Изначально ожидалось, что их реванш состоится в мае, но бойцам дали время обсудить все детали контракта на поединок.

Сейчас счет в их очной серии ничейный – 1:1. Конор выиграл первый бой, который состоялся в 2014 году, нокаутировав Дастина уже в первом раунде, поэтому считался фаворитом и в повторном противостоянии. В январе на UFC 257 Порье взял реванш, досрочно победив во второй пятиминутке.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал главную ошибку команды МакГрегора в поединке с американцем.