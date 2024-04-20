Поддержавший войну российский чемпион ОИ, которому ампутировали руки и ноги, 'шокирован тем, что с ним произошло'

Олимпийский чемпион 2016 по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что до сих пор шокирован тем, что с ним произошло. 10 января прошлого года 47-летнего титулованного спортсмена было госпитализировано с пневмонией.

Костомаров пять дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей. В феврале 2023-го Роману ампутировали ноги и кисти рук.

"До этого случая я считал себя сильным: редко болел, простуда, что-то болит – не переживал, знал, что через два три дня все пройдет, и даже не считал нужным пить медикаменты. И я до сих пор шокирован, как такое со мной произошло, не верю даже сейчас, что это случилось. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове", – цитирует Костомарова ТАСС.

Роман отметил, что его повседневная жизнь стала сложнее и для него каждый день – это преодоление.

"Не можешь поковырять в глазу, ухе или в носу, что бы я сейчас сделал с удовольствием, и ничего больше не надо. Бытовые вещи сильно напрягают, побриться не могу, бреет жена или салон, зубы чистить – все стало сложнее. Поехать на дачу, пожарить шашлычки, развести костер – все, я теперь зависимый человек, сам не могу", – подытожил Костомаров.

13 декабря прошлого года Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ Z-патриот заявил, что ему "плевать на президента Украины".

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