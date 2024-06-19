'По методичкам третьего рейха'. В России на 'альтернативной Олимпиаде' случился громкий скандал 'со шмарами'. Видео

Комментатор Игр БРИКС, которые российские пропагандисты пафосно назвали "альтернативной Олимпиадой", Владимир Иваницкий стал участником большого скандала во время трансляции соревнований по самбо. Во время выступления российского атлета Кирилла Князькова он назвал его представителем русов и предложил девушкам взять парня на заметку.

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"Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов", – заявил Иваницкий.

Вскоре после инцидента генеральный директор "Матч ТВ" Александр Тащин сообщил, что комментатора отстранили от дальнейшей работы на турнире. Сам Иваницкий с отстранением не согласился, назвав его "сливом" журналиста, которое возможно только в "период давления соцсетей".

"Я крайне этим удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала", – сказал комментатор в интервью "Р-Спорт".

В комментариях российские болельщики охарактеризовали то, что случилось "методичками третьего рейха".

"О, разговоры про генетику Русов начались) уже почти полное подражание", "Русы, генетика, какие-то шмары, федеральный канал... но вы не забивайте где нацисты)", "Комментатор может высказываться, но когда он высказывается полностью по методичкам третьего рейха и при этом искренне не понимает за что его отстранили это уже занавес", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Играх БРИКС случилось посмешище дня: россиянин выиграл турнир в синхронном плавании, будучи единственным участником. Ранее Игры БРИКС назвали "фарсом", "пшиком" и "цирком" после их старта.

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