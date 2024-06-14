'Альтернативная Олимпиада', пафосно стартовавшая в России, оказалась 'цирком', 'фарсом' и 'пшиком'

В Казани стартовали Игры БРИКС, которые российские пропагандисты пафосно назвали "альтернативной Олимпиадой". В соревнованиях принимают участие представители 89 стран.

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За исключением лишенной участия на Олимпиаде-2024 России, остальные страны прислали спортсменов, которые являются далеко не самыми сильными в своих дисциплинах. В первый день сборная России выиграла 16 золотых медалей. Разыгрывалось 23 комплекта наград: в тяжелой атлетике, синхронном плавании, самбо, ушу, и спортивной гимнастике.

В общей сложности медали завоевали еще 13 сборных: Узбекистан, Монголия, Пакистан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Венесуэла, Абхазия, Армения, Египет, Болгария, Киргизия и КНДР.

Такие результаты вызвали истерику у российских болельщиков. Фанаты называют турнир цирком, фарсом и пшиком.

Также юзеры с иронией приводят результаты тяжелоатлетического турнира на Игра БРИКС, где победительница с такими показателями на чемпионате мира была бы 20-й.

Кроме того фанаты стебутся с синхронном плавании, где в дисциплине мужское соло, выступало лишь 2 спортсмена.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемые Игры дружбы, которые Россия намеревалась провести в качестве альтернативных Олимпийских игр в сентябре нынешнего года и куда цинично приглашали украинцев, будут перенесены. Власти страны-агрессорки пока не объявили об этом, но многие спортсмены уже знают об отказе от организации турнира.

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