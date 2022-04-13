Плющенко вызвал издевки болельщиков новым заявлением о шоу в "ДНР"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не отказывается от идеи провести провести ледовое шоу в так называемой Донецкой народной республике. По словам 39-летнего фигуриста, он приедет на временно оккупированную Россией территорию позже.

"Шоу в "ДНР" точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в "ДНР". Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем", – сказал Плющенко в интервью "СЭ".

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В сети болельщики высмеяли внезапное решение отложить поездку в Донецк. Юзеры советуют Жене вместе с собой захватить и министра спорта Российской Федерации Олега Матицына "на разведку".

Другие шутят, что после такого "шоу", единственный путь это в Гаагский трибунал.

Юзеры предполагают, что Плющенко и его жене обнулили визы, из-за чего осталось только "ДНР".

Отметим, что Матицын признался, что проведение ледового шоу в "республике" является частью государственной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Плющенко угодил в скандал со своим шоу "Союз чемпионов" в Туле. Перед выступлением состоялось "патриотическое Z-шоу", что стало неприятным сюрпризом для многих фигуристок, которых пригласил Евгений.

Сам Плющенко выступил с программой, под композицию " Россия! Россиюшка", вызвав насмешки в интернете.

С этим номером Плющенко выступал еще в 2006 году.