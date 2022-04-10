Плющенко с танцем про "Россиюшка, вставай с колен", вызвал стыд у болельщиков. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своем шоу "Союз чемпионов" в Туле выступил с показательным номером "Россия! Россиюшка" . С этим номером Плющенко выступал еще в 2006 году.

Композиция, под которую танцевал фигурист была написана и исполнена артистом цирка Владимиром Дерябкиным (старшим). В тексте есть такие слова "О, Россия, Россия! Россиюшка, ну, вставай же, вставай же с колен!".

Перфоманс 39-летнего Плющенко вызвал множество негативных отзывов у болельщиков. Юзеры остались недовольны излишним пафосом выступления, считая, что таким образом Евгений отрабатывал бюджетные средства.

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Некоторые со стебом оценивали актерскую игру спортсмена цитатой из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Пользователи заявили, что им стыдно и противно смотреть на такое.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитые российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Александра Бойкова вынуждены были оправдываться за участие в шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов". ​

​ Изначально мероприятие было представлено как спортивное, но перед самым началом спортсменки узнали, что это будет концерт в поддержку "спецоперации" в Украине.