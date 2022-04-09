Плющенко ради "Z-шоу" скандально подставил российских фигуристок. Спортсменки покаялись в участии

Знаменитые российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Александра Бойкова вынуждены были оправдываться за участие в шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов". Изначально мероприятие было представлено как спортивное, но перед самым началом спортсменки узнали, что это будет концерт в поддержку спецоперации в Украине.

В частности билеты были с соответствующей Z-символикой.

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Туктамышева после выступления оказалась в полной растерянности.

"Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений", – написала Туктамышева в Instagram.

Бойкова у себя в Telegram-канале призналась, что не имеет отношение к "патриотическому шоу", которое было перед началом.

"Наше творчество – это фигурное катание и не больше. Никто не знал о мероприятии до шоу!" – раскаялась Александра.

В комментариях болельщики поддерживают девушек, отмечая что это огромная подстава со стороны Плющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта Российской Федерации Олег Матицын заявил, что проведение ледового шоу в так называемой "Донецкой народной республике", которое захотел устроить Плющенко, является частью государственной политики.