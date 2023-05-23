Первый чемпион UFC из России обвинил украинцев в том, что не смог остаться в США

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров пожаловался на то, что из-за украинцев у него не получилось продолжить карьеру в американском кинематографе. После полномасштабного вторжения 24 февраля представитель страны-агрессорки лишился несколько контрактов в США.

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Об этом Тактаров рассказал в интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову на телеканале "Россия 1". Бывший спортсмен рассказал, что во время проб в различные картины режиссеры и продюсеры якобы отдавали предпочтение украинским актерам.

"Почему не остался в Америке? У меня слетели четыре проекта. Меня кем-то заменили. На всех пробах, когда требовался русский человек, был украинец. На всякий случай, а то вдруг скажут: "А почему у вас деньги украинских актеров отнимает человек из России?" Я их понимаю, это бизнес. Понимаю, но не принимаю", – сказал экс-чемпион UFC.

Тактаров также отметился порцией пропагандистской лжи, рассказав, что Украину заполонили "насильники и извращенцы со всего мира", а еще за несколько месяцев до вторжения РФ на границе двух стран он слышал только иностранную речь от пограничников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пребывания в Мексике Олег Тартаров подвергся нападению, которое он назвал делом "супермафиозной группировки".

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