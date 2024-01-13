"От ракет умирают". Фигурист-чемпион на ЧЕ вышел с пятнами "крови", чтобы поддержать Украину. Видео

Трехкратный чемпион Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко устроил яркий перфоманс на чемпионате Европы, который с 10 по 14 января проходило в литовском Каунасе. 22-летний киевлянин вышел на лед в белой рубашке с красным пятном на груди.

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В короткой программе Шмуратко показал историю убитого ракета ребенка, а также отца, который продолжает жить с этим дальше. Произвольная программа, поставленная на музыку Людовико Эйнауди и Олафура Арнольдса, стала продолжением сюжета.

"Это астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – сказал украинский фигурист в интервью "Суспильному".

С технической стороны выступление Ивана было близко к идеальном. Несмотря на то, что во время проката украинец не сделал ни одного из четверных прыжков, те элементы, что были заявлены, были выполнены без какого-либо минуса от судей.

В итоге за свое прокат Шмуратко получил 140.70 баллов (12-й в произвольной). По сумме баллов (короткая + произвольная) Иван с 210.65 баллами занял итоговое 14-е место.

Как сообщал OBOZ.UA, победил на контитентальном первенстве француз Адам Сяо Хим Фа. 22-летний уроженец Бордо произвел настоящий фурор выполнив запрещенный прыжок и оставив конкурентов далеко позади.

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