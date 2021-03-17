От Доты к покеру: история украинского геймера

Уникальный проект Twelve рассказывает о 12 украинцах, которые добились успеха в киберспорте. Герои публикаций — это обычные люди, но каждый из них уже стал знаковой фигурой в мире киберспорта. Истории проекта раскрывают индустрию гейминга изнутри, рассказывая все тайны киберспорта и демонстрируя, насколько он интересен. Проект инициирован Parimatch - букмекером № 1 в мире киберспорта.

Фанаты киберспорта уже узнали истории о пути в мир гейминга Богдана Iceberg Василенко, Арсения Ceh9 Триноженко, Александра Petr1k Петрика, Ильи Lil Ильюка и Тони Предко. В очередной публикации читатели ближе познакомились с Ильей ALOHADANCE Коробкиным. Он был одним из самых узнаваемых игроков в Dota 2, обрел популярность на Twitch и заработал почти 100 тысяч долларов в покере.

"Я человек неусидчивый, пытаюсь найти себе место. Там интересно, тут интересно. Может быть, когда-нибудь мне снова станет интересна Дота и я решу поиграть. Но это очень маловероятно. Я просто не хочу делать то, что мне не нравится. Я хочу делать то, что мне по кайфу, вот и все", - объясняет свой секрет успеха Илья.

Киберспорт продолжает захватывать все новые аудитории. Мир гейминга уже доказал, что находится вне конкуренции, ведь на него не влияет даже карантин, который не мешает миллионам поклонников собираться перед дисплеями гаджетов, чтобы смотреть трансляции турниров. Киберспорт — это современная индустрия развлечений, которая неоднократно доказывала, что будущее уже наступило.