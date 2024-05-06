Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выдал традиционные кремлевские нарративы о скором развале Соединенных Штатов Америки. Бывший хоккеист и приспешник диктаторского режима Владимира Путина размечтался о гражданской войне в Америке после президентских выборов в ноябре нынешнего года.

Об этом Кожевников в патриотичном угаре заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 добавил, что США якобы перестанут существовать как страна, присоединившись к словам Елены Вяльбе.

"Может быть, США как единой страны и раньше не будет, чем через 20 лет – если после выборов президента там начнется гражданская война. Посмотрим, как пройдут выборы, от этого будет многое зависеть. Все может закончиться и раньше. Елена Вяльбе что-то переборщила с 20 годами. Если начнется гражданская война, то США как страны скоро не будет, останется только территория", – сказал Кожевников.

Ранее Вяльбе выразила уверенность в том, что США больше не будет через 20 лет. До этого она выступила за то, чтобы Путин отдал приказ об ударе армией РФ по Европе, в частности Великобритании.

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