"Опускаются руки": Яна Клочкова обиделась на Украину из-за празднования 30-летия независимости

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Яна Клочкова призналась, что была до глубины души обижена после того, как ее не пригласили ни на одно мероприятие в честь празднования 30-летия независимости Украины. Уроженка Симферополя заявила, что страна не ценит своих спортсменов.

В интервью в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" она призналась, что не знает, с чем связано такое отношение к ней. Украинская пловчиха, которой дали прозвище Золотая рыбка, не стала отрицать возможность того, что это связано с местом проживания ее сына и родителей.

"Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки", – рассказала Клочкова.

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Пловчиха отметила, что ей было очень приятно получить сообщение от олимпийского чемпиона и по совместительству депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка, который "извинился за страну". Она заявила, что, несмотря на эту ситуацию, все равно планирует осуществлять спортивные проекты на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клочкова за шесть минут переплыла Днепр вместе с 40 добровольцами. Таким образом она отметила свою победу на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

Первая победительница ОИ в истории независимой Украины Оксана Баюл отказалась от гражданства нашей страны.