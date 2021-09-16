39-летняя Яна Клочкова за 6 минут переплыла Днепр. Фото и видеофакт
Знаменитая украинская пловчиха Яна Клочкова отметила свою победу на Олимпийских играх в Сиднее-2000 заплывом через Днепр. 39-летняя уроженка Симферополя с еще 40 добровольцами переплыли крупнейшую реку Украины.
Как сообщил у себя в Facebook журналист Руслан Свирин, на преодоление дистанции приблизительно в 500 метров у нашей Золотой рыбки ушло порядка 6 минут.
Мероприятие стартовало в районе Речного вокзала в центре Киева. Несильное течение и температура +16 позволили Яне не использовать гидрокостюм.
Отметим, что начинать свой заплыв Яне и остальным пришлось в неприглядной зеленой воде. Ближе к финишу цвет речки был более привычным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клочкова оказалась не приглашена на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Четырехкратная олимпийская чемпионка по неизвестной причине попала в некий черном списке.