Предлагали сменить гражданство: Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Легендарная пловчиха Яна Клочкова не была приглашена на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Четырехкратная олимпийская чемпионка по неизвестной причине оказалась в некоем черном списке.

Об этом сама Клочкова сообщила в комментарии изданию "Сегодня". Он отметила, что не понимает такого решения организаторов празднования Дня Независимости.

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"Считаю очень важным в день 30-летия независимости Украины присутствовать на таких официальных мероприятиях олимпийским чемпионам, спортсменам, которые представляют нашу страну на международной арене, благодаря которым поднимается флаг, играет гимн Украины. Меня, самую титулованную спортсменку, не пригласили. Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно", – сказала Клочкова.

Она добавила, что ее поступают предложения о смене гражданства, упомянув отказ от украинского паспорта фигуристки Оксаны Баюл. "Это не одна Баюл, многие уехали. На прошедших Играх в Токио выиграли медали за другие страны. Почему так происходит? Наверное, потому что спортсменов забывают у нас в стране. Они становятся ненужными, не находят поддержки. И они уезжают за рубеж. Мне тоже поступают такие предложения", – подчеркнула чемпионка Игр 2000 и 2004 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL. фигуристка Оксана Баюл объявила о том, что отказывается от украинского гражданства. Это решение чемпионки Олимпиады-94 вызвало гнев в сети.

Позже Баюл заявила, что "родилась русской, выиграла "золото" для Украины, а умрет американкой". В День 30-летия независимости Украины она опубликовала фото с флагом США.