Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что собирается завершить профессиональную спортивную карьеру. 26-летний уроженец Ростова возглавляет массовую детско-юношескую военно-патриотическую организацию "Юнармия", являющуюся структурой министерства обороны России.

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"Впервые словил чувство бесполезности в зале. Я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой! Где-то рядом стучится новый этап моей жизни, но пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже", — написал Нагорный в своих соцсетях.

Отметим, что после захвата Крыма Россия санкционировала деятельность "Юнармии" на полуострове, а с начала 2023 года - и на других оккупированных территориях Украины фактически рекрутируя украинскую молодежь в армию оккупанта, являющуюся нарушением Женевской конвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию (100 м и 200 м на спине) Евгений Рылов завершает карьеру в 26-лет. Уроженец Оренбурга признался, что не верит в свое попадание на Олимпийские игры-2024.

По словам титулованного спортсмена он готовится к альтернативным играм, которые придумала России вместо Олимпиады.

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