Манипулятор и убийца. Появилось точное объяснение, почему Россию нельзя допустить к Олимпиаде-2024

26 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Идея вернуть российских спортсменов на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом повлекла за собой волну критики как в Украине, так и в мире.

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Почему замалчивание своего отношения или нейтральная позиция по поводу российской агрессии в Украине со стороны спортсменов РФ и РБ не может быть оправданием для их участия в международных соревнованиях - объясняет Центр стратегических коммуникаций.

В первую очередь потому, что нейтральное олимпийское знамя не мешает России использовать международный спорт в своих политических целях. Ведь так называемые false flag operations (сделки под чужим флагом) – уже привычная стратегия экспансии для Кремля.

Подавляющее большинство российских олимпийцев одновременно офицерами вооруженных сил и других силовых структур государства-агрессора. Они являются членами Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) или спортивного общества "Динамо", среди учредителей которого – Федеральная Служба Безопасности, Росгвардия, Министерство внутренних дел и другие силовые ведомства РФ. Напомним, последние принимают непосредственное участие в агрессии против Украины на уровне с военными.

Например, на зимней Олимпиаде в Пекине в год полномасштабного вторжения российские спортсмены завоевали 32 медали. Из них - военнослужащие из ЦСКА - 14 медалей, и столько же их приспешники из "Динамо". В общей сложности 88% всех наград пекинской Олимпиады 2022 года выиграли спортсмены, представляющие воюющие в Украине силовые структуры.

На летней Олимпиаде в Токио в 2021 году спортсмены -армейцы выиграли 45 медалей из 71 добытых Россией, то есть 63%. Общество "Динамо" сообщило о 29 медалях своих членов. В сумме ЦСКА и "Динамо" забрали медали российской сборной.

Самое главное, что должны понять в Международном олимпийском комитете: в России практически не существует спортсменов-олимпийцев, которые не были крепко встроены в военную машину российского режима. Даже тренеры и инструкторы спортсменов находятся на военных должностях.

Двухкратная олимпийская чемпионка Исинбаева получает очередное воинское звание от Министра обороны Шойгу. В том же 2015 году она заключила пятилетний контракт с ЦСКА. До сегодняшнего дня - член МОК от России, ведь по мнению чиновников, эта майор ВС РФ "не нарушала хартию комитета".

29 августа 2016 олимпийская чемпионка Исинбаева принимала участие в пропагандистской акции - спортивной зарядке для российских военных в Сирии. "Здесь все проникнуто таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, победой…", - рассказывала сегодняшний член МОК от России.

Пропагандистская акция проходила как раз в то время, когда русская армия равняла с землей Алеппо вместе с его жителями. Уже в сентябре генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил сирийский режим Асада и Россию в военных преступлениях – использование зажигательных и бункерных бомб против жилых районов Алеппо.

Олимпийская хартия декларирует, что ее деятельность основывается на "общих основных этических принципах". Цитируем: "Цель олимпизма состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства". Очевидно, что российская политика не отвечает ни одному из этих олимпийских принципов.

То, что российские спортсмены формально являются офицерами армии или имеют должности в других силовых ведомствах, еще раз напоминает, что путинский режим - это продолжение тоталитарного СССР, с его милитаризацией и контролем за всеми сферами жизни. Современная Россия реабилитирует сталинизм, развязывает войны, системно и нагло лжет и манипулирует в течение десятилетий. К примеру – позорные подмены допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

Диктаторские режимы часто используют спорт для демонстрации своего превосходства и привлекательности, а значит, для легитимации себя в глазах как собственных граждан, так и враждебных демократических стран. Международное сообщество не может позволить себе легкомыслие не отреагировать на то, что спорт становится инструментом оправдания войн Кремля.

Возвращение российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях во время агрессии подаст неправильный сигнал и для российского милитаризма, и для других авторитарных режимов – делайте что угодно, вам это простят.

Российские политики и медиа устрашают мир ядерной войной и утверждают, что они ведут борьбу с "сатанинским режимом". Тем не менее, охотно готовы принять участие в Олимпиаде. Их участие в соревнованиях легализует войну в Украине и российскую пропагандистскую риторику – "с нами имеют дело и уважают".

Напомним, что резолюция Европарламента признала РФ государством-спонсором терроризма. И победы России на Олимпиаде служат поддержке террористической активности Кремля.

"Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведению контактов с ее официальными представителями на всех уровнях до абсолютного необходимого минимума; призывает государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как Российские центры науки и культуры…", - говорится в резолюции.

Путинский режим запрещает россиянам протестовать против войны. По новому законодательству, даже призыв "нет – войне!" может трактоваться как уголовное преступление – дискредитация армии России. Таким образом, каждый олимпийский победитель по возвращении в Россию автоматически будет становиться как минимум молчаливым соучастником преступлений режима из-за невозможности выступить против войны.

Российские олимпийцы, как офицеры, подчиняются приказам своего преступного командования, которые для них важнее олимпийских принципов. Кроме субординации спортсмены находятся в зависимом от государства состоянии из-за зарплаты, кредитов на ипотеку и т.д.

В поддержке агрессивной войны уже приняли участие олимпийцы: лыжник Большунов, художественные гимнастки сестры Аверины, пловец Рылов, гимнастка Листунова и другие призеры соревнований. Они вышли на сцену во время митинга 18 марта 2022 года в Лужниках, где выступал Путин фактически по случаю нападения на Украину, которое произошло за несколько недель до этого.

Показательно, что ведущим этого шабаша русского фашизма был никто иной как спортивный телеведущий Губерниев, несколько десятилетий работавший комментатором Олимпийских игр. И это было в один из тех дней, когда русская армия уничтожала город Мариуполь, где погибли десятки тысяч мирных жителей.

Вот еще один пример того, как Россия использует олимпийское движение в качестве идеологического топлива для своих войн. Гимнаст и армиец Никита Нагорный, олимпийский чемпион 2021 года, возглавляет массовую детско-юношескую военно-патриотическую организацию "Юнармия", являющуюся структурой Министерства обороны России.

Скриншот новости о том, что Нагорный избран руководителем "Юнармии" в зале Национального центра управления обороной, из которого координируется российская армия.

Сегодня в "Юнармии" более 1 млн детей и молодежи из РФ и оккупированных Россией территорий, воспитываемых в милитаристском духе, прививая ненависть к "врагам России" и демократическому миру. Когда путинский режим так массово милитаризирует молодежь, это вызывает стойкую аналогию с Гитлерюгендом.

После захвата Крыма Россия санкционировала деятельность "Юнармии" на полуострове, а с начала 2023 года - и на других оккупированных территориях Украины фактически рекрутируя украинскую молодежь в армию оккупанта, являющуюся нарушением Женевской конвенции. Будет ли нормальным, с точки зрения МОК, если Россия будет отправлять на соревнования новейших янычар?

Олимпиец Никита Нагорный – во главе колонны юнармейцев на военном параде в Москве, 9-е мая 2022 г.

За последние 15 лет путинская Россия трижды (!) начинала войны против соседних стран именно под прикрытием Олимпийских игр. Вот это и есть главный "олимпийский рекорд" путинской России. Напомним, нападение на Грузию произошло в день открытия Олимпиады-2008. Оккупация Крыма готовилась под прикрытием зимней Олимпиады в Сочи. При этом войска, охранявшие спортивные соревнования, приняли участие во вторжении. А полномасштабная война с Украиной началась после Олимпиады-2022.

В 2014 году ФСБ была позорно уличена при попытке замены допинговых проб российских спортсменов. Несмотря на это, РФ дали шанс продолжать выступать под флагом Олимпийского комитета России.

Кроме запрещенных стимуляторов, Россия прибегает и к более позорным методам нечестной конкуренции. Российские захватчики уже убили 184 украинских спортсмена, которые больше не смогут побороться за медали на Олимпиадах.

Трансляцию Олимпиады из Токио, которая проходила летом 2021 года, за полгода до вторжения в Украину, российское телевидение использовало для разжигания розни. Так, государственный канал выключил трансляцию церемонии в момент, когда сборная Украины проходила на открытии со своим флагом. А отдельные спортивные функционеры продолжали это поддержать: "Первый канал" поступил совершенно правильно, радикально. Пора их лечить и объяснять кто, где и как. Нечего нам смотреть на сборную Украины. Надо понимать, что период сидения на голове и болтание ногами уже истек. Настало время пощечин".

Российское олимпийское движение не только политизировано и милитаризовано, но и несет террористическую угрозу. Российские спортсмены стали инструментом, помогающим путинизму разжигать войны по всему миру. Спортсмены с погонами несут свою долю ответственности за войны Кремля.

Международное сообщество, МОК не может делать вид, что этого не происходит и что можно ограничиться простой заменой флага. Агрессивный манипулятор и убийца, которым является путинский режим, не имеет совести, а потому не остановится, пока ему не будет дан решительный отпор.

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