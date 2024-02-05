'Олимпийский чемпион на территории РФ' обвинил МОК в 'политическом заказе' из-за того, что его поймали на допинге

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Зубков не считает себя виновным в употреблении запрещенных препаратов, несмотря на вердикты Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Бывший бобслеист выразил готовность сдать золотые медали Сочи-2014, которых его лишили, после предоставления доказательств.

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Об этом Зубков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Действующий майор ВС РФ, которого Мосгорсуд признал невиновным в нарушении антидопинговых правил и признал олимпийским чемпионом на территории России, обвинил МОК и его президента Томаса Баха в обмане и рассказал о якобы поддержке иностранцев.

"Я после Олимпийских игр три года был руководителем федерации. И все мировое сообщество бобслея понимало, что на тот момент это был политический заказ. Когда выезжал на Кубки мира, мне говорили: мы все равно считаем, что ты олимпийский чемпион. Говорили, что не верят, что это происходило с нашей страной. Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло", – сказал Зубков.

Ранее партнер Зубкова Алексей Воевода, которого также лишили "золота" сочинской Олимпиады, назвал невозможной существования системы допинга в России.

Напомним, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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