Олимпийская сборная России отказалась тренироваться в Крыму и дала 'неожиданное' объяснение

Российская олимпийская сборная по лыжным гонками тренера Юрия Бородавко перенесла сбор из Крыма в Кисловодск. В интервью ТАСС Бородавко объяснил свое решение "непростой ситуацией в регионе".

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"Майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу", – сказал тренер.

В группе Бородавко тренируются в частности трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, обладательница "золота" Пекина-2022 Наталья Непряева, вице-чемпион мира-2021 Иван Якимушкин, бронзовый призер ОИ-2022 Александр Терентьев, чемпион Олимпиады-2022 Денис Спицов.

Российские болельщики с сарказмом интересуются, что же послужило причиной такого переноса.

Отметим, что Непряева сейчас находится в отпуске в Дубае, откуда написала пост про "полных говна" соотечественниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнула нефтебаза.

1 мая мощные взрывы прогремели возле пгт Заозерное (Евпатория) и Севастополе.

Утром 3 мая в порту Тамани, который находится рядом с Крымским мостом раздался взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом.

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