'Неужели в вашей жизни так много г*вна? Российская чемпионка из Дубая обратилась к землякам

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Наталья Непряева обратилась к россиянам, которые отправляют ей негативные комментарии в интернете. 27-летняя уроженка Твери свой отпуск проводит в Дубае.

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"Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?" - написала Непряева у себя в Instagram.

Двукратная чемпионка мира пожелала всем, кто ее ненавидит, быть дружелюбнее и заниматься в первую очередь собой.

"И все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите", - добавила спортсменка.

У Непряевой хейтеры не вызывают никаких эмоций, кроме жалости.

"Вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей", - заявила лыжница.

В комментариях болельщики отметили, что этот пост у чемпионки сродни дипломатии российского МИДа

"Хейтеры, как явление всегда были , есть и будут. Независимо от их мотивации. А бомбит в данном случае саму Непряеву. Слишком много нравоучений. И пообзываться тоже не забыла. Странно, что у такой молодой счастливой и успешной мадам так бомбит на каких то там несчастных и никому неизвестных хейтеров. Может в счастье и успехе что то поправить?" – с иронией интересуются пользователи.

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