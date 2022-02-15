Олимпийская чемпионка после победы попросила у журналистов еды. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду в дисциплине хафпайп Хлоя Клим рассмешила журналистов на пресс-конференции. После успеха в Пекине-2022 американка попросила у медиа чего-нибудь поесть.

Видео попало в подборку забавных моментов Олимпийских игр, которую опубликовал телеканал "Евроспорт" на своей странице в YouTube. 21-летняя спортсменка корейского происхождения, которая родилась в Калифорнии, жалостливым голосом попросила перекус у акул пера, и в течение нескольких секунд получила сразу два батончика (видео с Ким начинается с 1.12). Смотрите смешную нарезку из Китая, куда также попали танцы ямайских бобслеистов, моменты с арен и парикмахерской.

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