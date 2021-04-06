Новости спорта 5 апреля: в Эквадоре после нокаута умер кикбоксер

Бывший футболист киевского "Динамо" Тарас Михалик рассказал, почему не уехал из России в начале войны на Донбассе, а в Эквадоре после глубокого нокаута умер кикбоксер Хоэль Кауаски.

Кроме того, украинский футболист Назарий Русин столкнулся с серьезными проблемами в Польше.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 5 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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