Эквадорский кикбоксер умер после жестокого нокаута. Момент смертельного удара попал на видео

Эквадорский кикбоксер Хоэль Кауаски скончался после боя национального кубкового турнира.

25-летний спортсмен оказался в глубоком нокауте, получив удар в висок во время боя. Хайкик оказался настолько сильным, что защитный шлем оказался бесполезным. По данным журналиста Альберто Астудильо, у Кауаски случилось кровоизлияние в мозг. Прямо с настила ринга кикбоксер был доставлен в больницу.

Врачи пять дней боролись за жизнь бойца, однако, в конце концов, было принято решение отключить его от систем поддержки жизнедеятельности. Смертельный удар соперника Кауаски был запечатлен на видео. В ролике видно, как Хоэль рухнул на настил ринга, схватился за голову, а затем потерял сознание.

Lamento informar que el deportista de los registros de Imbabura, Joel Cahuasqui acaba de fallecer, según informan allegados.

El deportista tuvo una hemorragía del tallo cerebral tras combate celebrado en el Campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de KickBoxing 🥋🇪🇨 pic.twitter.com/DWqrais7ff — Alberto Astudillo B. (@AVAstudillo) April 2, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый британский боксер Карл Фрэмптон проиграл нокаутом в чемпионском бою и завершил карьеру.