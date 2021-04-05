Леоненко назвал причину провала Украины на старте отбора ЧМ-2022

Футболистам сборной Украины не хватило исполнительского мастерства в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с казахами и финнами.

Такое мнение в эфире программы "Великий футбол" выразил бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко. Он подчеркнул, что "желто-синие" создали слишком мало опасных моментов у ворот соперников.

"Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Где-то три всего. Какой нефарт? Это ноги просто не техничные. Мы сейчас, по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры. Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира. И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной площади Казахстана мог точно один раз назначить пенальти", – сказал Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на выход Украины на ЧМ-2022 после трех матчей отбора.