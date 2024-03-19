'Николаев только восстановили, как снова прилетело': чемпион Европы ездит за покоем в прифронтовой город и не может общаться с китайцами

Чемпион Европейских игр и призер чемпионатов мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Алексей Середа встречал 2024 год в родном Николаеве, несмотря на обстрелы города со стороны российских оккупантов. Дома 18-летний спортсмен набирается силы, чтобы затем выигрывать медали на международных аренах. А в феврале он стал первым украинцем, получившим личную награду ЧМ.

В разговоре с OBOZ.UA Середа рассказал, что эта бронзовая медаль на 10-метровой вышке в Дохе помогает ему и мотивирует, чтобы работать дальше: "Потому что я вижу плоды своей работы и работы моих тренеров. Это как дополнительная мотивация к Олимпийским играм – моему основному старту ".

То, что первая личная награда чемпионата мира почти в кармане, Середа понял после пятого прыжка в Катаре: "У меня впереди оставался только один мой самый стабильный прыжок. Тогда я понял: если сделаю его хорошо, то у меня есть шанс добыть хотя бы третье место. А уже когда прыгнул, то не сомневался, что топ-3 в любом случае будет".

Кубок мира в начале марта Алексей решил пропустить из-за того, что у него сейчас действительно очень много стартов: "А в нашем виде, если ты очень много прыгаешь, то спина может не выдержать. Поэтому мне важнее подготовиться к Олимпиаде. Но я поеду на Кубок мира, который пройдет в Берлине, где тоже планирую выступать индивидуально и в синхроне".

"Если мы хорошо выступим в Германии и отберемся на суперфинал в Китае, то поедем еще и туда. А потом – Олимпийские игры. Весь акцент у нас именно на Париж-2024. А коммерческие старты не суперважны. Да, конечно, хотелось бы попасть в топ-3 или даже победить, чтобы снова поднять флаг Украины. Но эти Кубки мира рассматриваются больше в качестве подготовки к Олимпиаде", – отметил Середа.

Основными конкурентами Алексея, как в индивидуальных соревнованиях, так и в синхроне с Кириллом Болюхом, являются китайцы. Но с представителями Поднебесной украинцы пока не могут найти общий язык.

"Они вообще не разговаривают на английском языке, а китайский я еще не выучил, поэтому с ними просто невозможно общаться. Хотя, конечно, они нас приветствуют и поздравляют. Но китайцы все в себе, такие закрыты и общаются только с другими китайцами", – рассказал Середа.

"Но, думаю, что мне еще, честно говоря, далеко до китайцев. Я еще вижу разницу, из-за которой они постоянно у меня выигрывают. Поэтому сейчас, наверное, я еще не готов их побеждать. Но если повезет, то, конечно, смогу их опередить", – признался украинский прыгун.

Алексей отмечает, что сейчас действительно очень большой разрыв между Украиной и Китаем. Но в то же время нет ничего невозможного: "У нас для этого есть все условия. Президент нашей федерации Игорь Лысов построил один из лучших бассейнов в Европе. У нас есть зал для тренировок и очень сильный тренерский состав. Поэтому, думаю, что все возможно. Я каждый день максимально выкладываюсь на тренировках и стараюсь усовершенствовать свою технику и хореографию".

"Хотя, конечно, у нас в конкурентах не только китайцы, а еще мексиканцы, представители Великобритании и Америки. На самом деле конкурентов очень много. И мы должны понимать, что спорт – это непредсказуемая такая тема. Но мы делаем все возможное, чтобы улучшить свой результат", – заверил прыгун.

На чемпионате мира-2024 Середа установил личный рекорд по набранным очкам, что позволило ему подняться на пьедестал. И сейчас спортсмен больше работает над тем, чтобы на Олимпийских играх не опуститься ниже установленной планки, а не значительно превзойти заработанные баллы.

"Потому что для меня это было действительно суперхорошее выступление. Я еще никогда так не прыгал. И сам в это немного не мог поверить, поскольку из шести прыжков в программе я один всегда делаю плохо, а пять – хорошо. Или два плохо, а четыре – хорошо. А на этот раз я сделал хорошо все, все стабильно – на 7,5 балла и больше. Поэтому в Париже хотелось бы отпрыгивать хотя бы так же, или, конечно, лучше", – рассказал Середа.

"Но на Олимпийских играх совсем другой уровень, я думаю, что буду волноваться немного больше, чем на чемпионате мира. Однако будем что-то думать. Хотелось бы, конечно, набрать 530 баллов. При этом в Париже я еще никогда не выступал. Перед Олимпиадой мы сначала поедем туда на учебно-тренировочный сбор. А потом уже будем соревноваться", – добавил спортсмен.

Также чемпион из Николаева рассказал, кто из представителей других стран сохраняет с украинцами теплые отношения и поддерживает во время войны.

"Очень сильно нас поддерживает Германия. Вот когда началась полномасштабная война, они предоставили нам убежище и создавали все условия, чтобы мы могли жить и тренироваться. Обеспечили всем – от питания до бассейна дважды в день по три часа", – вспомнил Алексей.

"Но также нас сильно поддерживают французы, недавно подходили ко мне австралийцы и спрашивали, как вы там. Великобритания очень активно всегда интересуется нашими делами. Всех, конечно, сейчас, возможно, и не вспомню, но могу перечислить стран 20 как минимум представители которых подходят ко мне и спрашивают, как мы и какая ситуация в целом", – рассказал Середа.

Алексей считает, что есть очень большая разница между тем Середой, прыгавшей на Играх-2020 в Токио, и тем, который будет бороться за награды Олимпиады-2024 в Париже.

"За это время я изменился довольно сильно. Потому что, во-первых, можно сказать, уже полностью вырос. У меня сейчас рост 170 см и, думаю, что это – потолок. Во-вторых, я уже сделал все те прыжки, которые нужны для конкурентной программы, для той программы, с которой я могу уже соперничать с китайцами. Поэтому к Олимпиаде мне не нужно усложнять ее, а нужно просто сделать программу стабильной и подготовиться к Играм психологически", – отметил Середа.

"На Олимпиаде в Токио я еще не думал о топ-3, потому что у меня действительно была еще очень слабая программа, которая не оставляла шансов на награду, как бы хорошо я тогда не отпрыгал. А сейчас у меня есть шансы, и сейчас я более уверен в своей программе и в своем профессионализме", – подчеркнул Алексей.

И хотя сейчас Алексей живет и тренируется в Киеве, его местом силы остается Николаев, регулярно обстреливаемый российскими оккупантами: "Херсон очень близко к Николаеву. Всего 50 километров, поэтому, конечно, бахает, конечно, летят ракеты, но, слава Богу, все живые, все целые. Дома был на Новый год, ездил туда на несколько дней".

"Чтобы там не было, мне очень нравится Николаев, потому что это как гнездышко. Я туда возвращаюсь, там действительно восстанавливаюсь, чувствую себя в покое. Даже сейчас, когда идет война, я все равно чувствую этот домашний уют. И мне там очень хорошо. Ну и плюс, конечно, там папа, сестра. Когда мы все собираемся вместе, то это лучшее, что можно вообще представить в это время", – признался Алексей.

"Николаев понемногу восстанавливается. Но, конечно, только что-то отстроили, как опять прилетело. Снова восстанавливают. Ну, пока война не закончится, так оно и будет продолжаться. Однако я все равно езжу, потому что хочется и папу увидеть, и дома побыть", – рассказал Алексей.

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