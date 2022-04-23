newspaper

"Никакой справедливости". В России устроили истерику из-за дисквалификации за "Z-митинг"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
10,3 т.
Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме возмутилась дисквалификацией двукратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. 25-летний пловец был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".

Татьяна Тарасов

Тарасова заявила, что это несправедливая ситуация и она будет продолжаться и с другими российскими спортсменами.

"Никакой справедливости здесь искать нет смысла, это просто есть и все. Отстраняют наших мировых лидеров спорта, потому мы сильные никому не нужны", – сказала Тарасова в интервью Sport24.

Видео дня
Рылов и Путин

Российские болельщики высмеяли такой "ура-патриотизм" 75-летней Тарасовой.

"Мы сейчас очень, очень слабые и при этом продолжаем надувать щеки вместо того, чтобы включить мозг (хотя бы его за неимением совести)", – написал один из фанатов.

Комментарии болельщиков

Другие вспомнили запрещенный в России советский мультфильм "Тайна подводных сокровищ".

Комментарии болельщиков

Пользователи стебутся, что благодаря пропаганде снова в России виноваты все вокруг, но не сама страна.

Комментарии болельщиков

Тарасовой намекают, что единственная "сил" в том, что Путин решил сделать себя пожизненным президентом.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Комментаторы предположили, что всю страну ожидает долго позорное прозрение.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спонсорский контракт с Рыловым из-за "Z-концерта" разорвал мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo.