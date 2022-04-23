"Никакой справедливости". В России устроили истерику из-за дисквалификации за "Z-митинг"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме возмутилась дисквалификацией двукратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. 25-летний пловец был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".

Тарасова заявила, что это несправедливая ситуация и она будет продолжаться и с другими российскими спортсменами.

"Никакой справедливости здесь искать нет смысла, это просто есть и все. Отстраняют наших мировых лидеров спорта, потому мы сильные никому не нужны", – сказала Тарасова в интервью Sport24.

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Российские болельщики высмеяли такой "ура-патриотизм" 75-летней Тарасовой.

"Мы сейчас очень, очень слабые и при этом продолжаем надувать щеки вместо того, чтобы включить мозг (хотя бы его за неимением совести)", – написал один из фанатов.

Другие вспомнили запрещенный в России советский мультфильм "Тайна подводных сокровищ".

Пользователи стебутся, что благодаря пропаганде снова в России виноваты все вокруг, но не сама страна.

Тарасовой намекают, что единственная "сил" в том, что Путин решил сделать себя пожизненным президентом.

Комментаторы предположили, что всю страну ожидает долго позорное прозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спонсорский контракт с Рыловым из-за "Z-концерта" разорвал мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo.