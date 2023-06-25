Невероятный случай на чемпионате Кении по легкой атлетике поразил сеть. Видео

Чемпион Кении по легкой атлетике Заблон Эквама из команды Сил обороны страны (KDF) [аналог нашего ЦСКА - ред.] смог фантастическим образом избежать дисквалификации во время национального первенства. В эстафете 4x400 метров на Национальном стадионе Ньяйо в Найроби 25-летний Эквама выронил эстафетную палочку и на ходу смог ее словить.

Видео дня

На видео, которое завирусилось в интернете видно, как во время движения палочка выскальзывает из рук атлета, попадает в пятку сопернику, бегущему впереди, и отскакивает прямо в руки владельцу.

Авторы видео назвали это невероятным случаем.

Неподдельные эмоции вызвал эпизод и у простых болельщиков.

"Будь это фильм, я бы сказал, что они переборщили с нереалистичными эффектами", "Действительно удивительно и какая ловкость, я думаю палка отпрянула от подошвы кроссовки", "Скрытый джедай использовал силу", "Конкурс на событие года в спорте можно считать закрытым", - пишут фанаты.

Отметим, что такой конфуз не помешал команде KDF занять второе место.

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