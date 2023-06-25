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Невероятный случай на чемпионате Кении по легкой атлетике поразил сеть. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
7,6 т.
Невероятный случай на чемпионате Кении по легкой атлетике поразил сеть. Видео

Чемпион Кении по легкой атлетике Заблон Эквама из команды Сил обороны страны (KDF) [аналог нашего ЦСКА - ред.] смог фантастическим образом избежать дисквалификации во время национального первенства. В эстафете 4x400 метров на Национальном стадионе Ньяйо в Найроби 25-летний Эквама выронил эстафетную палочку и на ходу смог ее словить.

Видео дня

На видео, которое завирусилось в интернете видно, как во время движения палочка выскальзывает из рук атлета, попадает в пятку сопернику, бегущему впереди, и отскакивает прямо в руки владельцу.

Авторы видео назвали это невероятным случаем.

Неподдельные эмоции вызвал эпизод и у простых болельщиков.

"Будь это фильм, я бы сказал, что они переборщили с нереалистичными эффектами", "Действительно удивительно и какая ловкость, я думаю палка отпрянула от подошвы кроссовки", "Скрытый джедай использовал силу", "Конкурс на событие года в спорте можно считать закрытым", - пишут фанаты.

Невероятный случай на чемпионате Кении по легкой атлетике поразил сеть. Видео

Отметим, что такой конфуз не помешал команде KDF занять второе место.

Невероятный случай на чемпионате Кении по легкой атлетике поразил сеть. Видео

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