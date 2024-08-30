'Неужели совесть позволяет?' Чемпион ОИ из РФ вскипел из-за 'позора для Франции' на Паралимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возмутился тем, что власти Франции отказали во въезде двум российским параатлетам на Игры-2024. Бывший биатлонист назвал бессовестным решение Парижа не пустить в страну пловца Андрея Граничке и выступающую в настольном теннисе Викторию Сафонову.

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Об этом Тихонов заявил в интервью сайту Vprognoze. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина лицемерно обозвал французов позорниками за якобы ущемление прав спортсменов с ограниченными возможностями, вспомнив о том, что россиян массово не допустили к Олимпиааде-2024.

"Что тут можно сказать? Они же французы. Это неправильно, тем более, когда речь идет о паралимпийцах. Это позор для Франции. Ладно, здоровых спортсменов не допустили, но паралимпийцев! Неужели совесть позволяет французам это сделать?" – сказал Тихонов.

Отметим, что на Паралимпиаде-2024 выступают 88 российских спортсменов. Они выступают под нейтральным флагом, им запрещено упоминать название своей страны, а кроме того, результаты представителей РФ не идут в медальный зачет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Александр Комаров отказался от фото рядом с россиянином на церемонии награждения на Паралимпиаде-2024.

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