'Ходи в нужном свете, не говори о России': чемпионка мира из РФ пожаловалась на запреты на Паралимпиаде-2024

Легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запреты на Паралимпийских играх, которые 28 августа стартуют в Париже. 32-летняя спортсменка отметила, что представителям РФ не разрешается даже произносить название своей страны.

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Об этом Кулинич‑Сорокина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпионка мира-2013, которая в Париже выступит в метании копья и беге, добавила, что для нее нынешние условия не представляют трудностей, так как она уже к ним привыкла за последние годы.

"Там правила элементарные. Ходи в нужном цвете, не говори о России, не раздавай значки в виде матрешек. А так мы в Олимпийской деревне будем жить, и у нас можно брать интервью. Наоборот, иностранцам даже интересно наше мнение. Все у нас будет обычно, кроме формы и некоторых слов. Но все и так знают, откуда мы приехали. Не было такого, чтобы ко мне на соревнованиях относились плохо. Ни разу не встречала агрессию", – сказала Кулинич-Сорокина.

Отметим, что в Паралимпийских играх 2024 года примут участие 90 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом, им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а кроме того, результаты представителей РФ не пойдут в медальный зачет.

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