Пловец из Мариуполя отказался от фото рядом с россиянином на награждении Паралимпиады-2024

Украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером во время церемонии награждения на Паралимпийских играх-2024. Наш соотечественник таким образом продемонстрировал свое отношение к представителю страны-агрессорки, и его участию на турнире в столице Франции.

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Комаров добыл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 36-летний уроженец Мариуполя показал результат 2:30.13 минуты, уступив Пульверу, который стал вторым, и итальянцу Франческо Боччардо.

После того, как на церемонии награждения прозвучал гимн в честь победителя, Комаров не стал подъезжать к соперникам для совместного фото, а остался на дистанции от них. При этом Боччардо наш пловец поприветствовал отдельно, поздравив с победой.

"Какие эмоции от попадания в топ-3 с россиянином? К сожалению, наших врагов допустили к Паралимпийским играм, и мы должны с этим мириться. Но у нас есть четкая цель, как всегда – бороться за победу со всеми", – прокомментировал украинец для "Суспильного Спорт".

Отметим, что после первого дня Паралимпиады-2024 Украина занимает 16-е место в медальном зачете, имея четыре награды.

Как сообщал OBOZ.UA, легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024.

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