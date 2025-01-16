'Нельзя, чтобы унижали великую Россию': в РФ в угаре назвали 'хамством и наглостью' Запада условия возвращения в мировой спорт

Бывший президент "Самбо-70" Ренат Лайшев с характерной для россиян надменностью выступил против участия спортсменов из РФ в международных турнирах без флага и гимна. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал такие условия допуска "подачками Запада".

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Об этом Лайшев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Татар-Информ". Глава Федерации самбо Москвы выдал бред о величии России, которая, по его словам, обязана диктовать везде свои условия. Также он размечтался о победе страны-агрессорки в преступной войне против Украины.

"Это хамство и наглость Запада, которые нужно прекращать. Я считаю, что России нужно держать марку, тем более победа в СВО (так в РФ позорно называют войну – ред.) будет за нами. России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали такую великую державу, как Россия. Я высказываю свою точку зрения, свое мнение. Надо действовать одним фронтом. И в спорте, и в экономике, и в политике", – сказал Лайшев.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась на то, что украинцы препятствуют возвращению представителей РФ в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, член Зала хоккейной славы Вацлав Недомански назвал россиян примитивным народом, который болен психологически.

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