''Не выйдем и не пожмем руки'': скандальное возвращение россиян на турниры озадачило украинских фехтовальщиков

Победитель и призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах Богдан Никишин признался, что украинские спортсмены находятся в растерянности после решения Международной федерации фехтования (FIE) снова допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям. Однако они твердо не намерены выходить на одну дорожку с атлетами страны-терориста.

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Никишин, который после завершения карьеры стал старшим тренером украинских шпажисток, рассказал, что его подопечные настроены бойкотировать турниры с участием россиян. Однако сам предлагает пока не горячиться, ведь в апреле начнется отбор на Олимпиаду-2024 в Париже. И нужно подождать, какое решение по сложившейся ситуации примут боссы нашего спорта.

"Мы до последнего надеялись, что проголосуют против их допуска к соревнованиям. Но так получилось, что в голосовании участвовало много стран – было отдано более 130 голосов, а на самом деле на тех же чемпионатах мира собирается 60, максимум 70 стран, остальные фактически не фехтуют, но голосуют", – рассказал OBOZREVATEL Никишин.

Титулованный шпажист отметил, что весь цивилизованный мир, все, кто занимают верхушки мирового рейтинга, расстроились из-за этого решения по РФ.

"Мы прекрасно понимаем, что европейские страны не поддерживают то, что делает страна-террорист Россия в Украине. Они однозначно на нашей стороне. Но есть ряд государств, которые находятся далеко от Украины. Я не хочу сейчас никого обидеть, но страны Азии и Латинской Америки, которые, возможно, не до конца понимают, что происходит в нашей стране, к сожалению, проголосовали за допуск россиян к международным соревнованиям", – отметил тренер.

По словам Никишина пока никто не знает, как эта ситуация будет развиваться. В пятницу у всех было полное непонимание, как быть и что делать дальше.

"Мы не понимаем, как наша команда будет выходить фехтовать и вести в подобных условиях. Не понимаем, как будет проходить отбор на Олимпиаду-2024 и сами Игры. И вообще полное непонимания, как вести себя в ситуации, когда армия России разбивает наши города, терроризирует население Украины и лишает будущего наших детей, а их спортсменов допускают к соревнованиям", – отметил Богдан.

При этом никто из представителей РФ с начала полномасштабного вторжения даже не попытался связаться с Никишиным: "У меня на сегодняшний день с Россией нет никакого контакта. Из бывших коллег мне за все это время никто не позвонил и ни о чем не спросил".

Сейчас практически все лучшие украинские фехтовальщики приехали на Кубок мира в Будапешт.

"Мы все находимся в каком-то тупике. Как я понимаю на конгрессе проголосовали за то, чтобы допустить спортсменов, судей и всех остальных представителей РФ и Беларуси к соревнованиям "за решением Международного олимпийского комитета". Но я думаю, что, к сожалению, это ни о чем не говорит, и это формальность, не больше того", – уверен Никишин.

"Сейчас, думаю, нам нужно ждать команду от нашего руководства – от Федерации фехтования Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны и Национального олимпийского комитета. Они выберут какую-то позицию и скажут, как нам вести себя в этой ситуации. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как это будет выглядеть, для нас это полная загадка. Мы находимся в растерянности. Не скажу, что мы вообще не ожидали такого решения, как вариант оно рассматривалась, но сейчас мы не понимаем, что будет завтра", – признался тренер.

Никишин отметил, что возвращение фехтовальщиков РФ на международные соревнования намечено на начало апреля: "А почему с начала апреля? А потому что именно тогда стартует олимпийский отбор, и россияне делают все возможное, чтобы их допустили, и они могли принимать участие в лицензионных турнирах".

Официальной позиции украинской стороны по этому решению FIE пока нет, но внутри команды Никишина и даже чуть дальше уже обсуждались возможные варианты развития событий.

"Ситуация сложная и неоднозначная. Большинство спортсменов и тренеров на сегодняшний момент хотят просто бойкотировать соревнования с участием спортсменов страны-террориста. Реакция такая: мы не выйдем на дорожки, не будем пожимать руки или вообще не приедем на эти турниры. Я их поддерживаю полностью, но не понимаю, как это будет выглядеть со спортивной точки зрения. К чему это приведет? К тому, что спортсмен страны-агрессора будет таким образом побеждать в этом поединке?", – задается вопросом тренер.

"Сейчас большой вопрос, как поведут себя другие страны. У моих девочек позиция четкая: мы не будем с ними фехтовать. И они правы, но я прошу их не горячиться и все-таки дождаться решения руководства", – отметил Никишин.

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