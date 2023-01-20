''Был шок. Зачем это все?!'' Российский саблист высказался о войне в Украине. Его выгнали из сборной

Бывший российский саблист Константин Лоханов признался, что был шокирован военным вторжением своей страны в Украину. Спортсмен, который был исключен из национальной сборной после переезда в США, отметил, что не понимает целей и причин агрессии диктатора Владимира Путина, его окружения и граждан РФ.

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Об этом Лоханов рассказал в интервью порталу Sports.ru. Он добавил, что после начала войны принял решение не возвращаться в Россию из Мюнхена, где ему была сделана операция. Также он развелся со своей женой – двукратной олимпийской чемпионкой Софией Поздняковой.

"Проснулся утром 24-го в гостинице, и мой телефон взорвался от сообщений и новостей. Весь день я просидел в шоке, а утром 25 февраля меня прооперировали. Шок, непонимание, неверие... Я приехал в клинику в 7 утра. Потом меня долго оперировали, в районе обеда проснулся после наркоза. А потом бам-с! Мне больно, у меня, похоже, больше нет дома, новости приходят каждую минуту... Главной мыслью, конечно, было "зачем это все?!" – поделился эмоциями Лоханов.

Ранее российский фигурист Михаил Назарычев признался, что уехал из России после начала мобилизации. При этом он сравнил уровень жизнь в РФ и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка мира по фигурному катанию Елена Соколова выразила абсурдное мнение о том, что россиян будут умолять вернуться в международные турниры.

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