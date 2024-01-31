'Не слушает экспертов. Не все так однозначно': чемпион ОИ из РФ обозвал сумасшедшей канадскую фигуристку

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оскорбительно высказался в адрес канадской экс-фигуристки Меган Дюамель, которая со словами "что не так с этими людьми" раскритиковала россиян. Бывший биатлонист не только назвал североамериканку больным человеком, но и выдал целый набор пропагандистских штампов.

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Об этом Васильев заявил в интервью информационному агентству "Р-Спорт", комментируя дисквалификацию Камилы Валиевой. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 обвинил Дюамель в том, что та не изучает мнения "экспертов, которые говорят, что не все так однозначно".

"На Западе очень много умалишенных людей. Она относится именно к этой категории. Она подвержена очень жесткой пропаганде. У них односторонняя подача информации, нет альтернативных источников, чтобы проанализировать – так оно или не так. Она не пытается даже перевести какую-то другую прессу, экспертов, которые говорят, что не все так однозначно. Больной человек, что на нее обращать внимание", – сказал Васильев.

Напомним, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России "золота" Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов, но оставил представителям РФ "бронзу". Это произошло после дисквалификации на четыре года Валиевой.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев пожаловался. что "из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу", доказав применение Камилой Валиевой допинга.

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