Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, назвал отказ выступить на Кубке мира под нейтральным флагом соблюдением своих принципов. Фанат диктатора Владимира Путина отметил, что не простил бы себе, если бы участвовал в турнире без символики агрессоров.

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Об этом Карякин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Ярый Z-патриот и фанат войны в его родной стране при этом с пафосом признал, что все же хотел выступить на Кубке мира в нейтральном статусе, но позже передумал.

"Мы все не роботы, мы люди. Определенные колебания по участию в Кубке мира были, но свою позицию я занял, решение принял. Идти против своих принципов, я считаю, – не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее. Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов", – сказал Карякин.

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес Сергея Карякина, заявив, что тот "заделался патриотом" России. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей Карякин выступал в поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от международной федерации.

2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

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