Не из-за Украины: в РФ выдали ложь об отказе польского шахматиста жать руку россиянину

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин сделал вид, что поляк Ян-Кшиштоф Дуда не пожал руку представителю РФ Денису Хисматуллину не из-за осуждения войны в Украине. Функционер раскритиковал гроссмейстера за этот поступок, назвав его глупым.

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Об этом Смагин заявил в интервью пропагандистскому изданию Газета.Ru. Один из руководителей ФШР добавил, что не верит в поддержку польским спортсменом украинцев, а его бойкот объяснил тем, что Хисматуллин является тренером предателя нашей страны Сергея Карякина.

"Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, – в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину. Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор", – сказал Смагин.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили с оскорблениями набросился на Дуду, обозвав его невоспитанной свиньей.

Отметим, что Дуда открыто поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. "Польша не бросит украинцев в этой сложной ситуации. Мы вместе с вами. Наша страна принимает беженцев и оказывает всю поддержку. Мы говорим – нет войне!" – писал он в феврале минувшего года, выложив на своей странице в социальной сети Instagram флаг нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Хисматуллин впервые прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды и заявил, что не будет жаловаться на соперника.

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