'Не имеем права плюнуть в морду': вице-чемпионка Паралимпиады эмоционально высказалась о россиянах

Вице-чемпионка Паралимпийских игр 2024 года Людмила Данилина, раскритиковала допуск российских спортсменов к соревнованиям, которые накануне завершились в Париже. Наша легкоатлетка отметила, что вынуждена была постоянно сталкиваться с представителями страны-агрессорки.

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Об этом Данилина заявил в интервью "Суспильному Спорт". 38-летняя спортсменка жестко раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, который, по мнению Людмилы, следует нарративам российской пропаганды о спорте вне политики.

"Мы вынуждены с ними есть в одной столовой, жить в одной паралимпийской деревне и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это меня накажут. Накажут за то, что гибнут мои люди. Не могу плюнуть им в морду и должна с этим ходить две недели. Всему нашему государству очень тяжело. А иногда наше государство как глухонемое: все хотят нам помочь, а никто не помогает. Монголы не сажают Путина, другие государства нам не помогают. А этот человек, отвечающий и пригласивший нейтральных спортсменов... Хочу обратиться к этому человеку: ты недостоин. Потому что ты продал весь спорт", – сказала Данилина.

Отметим, что ранее стало известно, как российские паралимпийцы провоцировали украинцев на Играх-2024. А наш пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером во время церемонии награждения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский легкоатлет Игорь Цветов дважды выиграл у россиян на Паралимпиаде-2024 и заставил их слушать гимн нашей страны.

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